【停課指引】衞生防護中心收緊停課指引 校長批評資訊混亂令學校及家長無所適從
連日有多間小學爆發上呼吸道感染，衞生防護中心宣布收緊停課指引，建議學校在獲得新冠病毒檢測結果前，由安排涉事班別停課3日，擴至全校停面授課最少7日。11月正值不少學校的測考月份，有校長指中心的指示不清晰。
新冠肺炎疫情下，衞生防護中心會為爆發上呼吸道感染的學校，安排受影響班別的師生進行病毒檢測，並建議於未獲檢測結果前停止面授課堂及活動不少於7日，有關暫停面授安排，適用於由昨日起被確立為出現爆發個案的學校，中心稱會繼續評估個別個案爆發的情況，向有關學校或院舍作出相應停課建議。衞生署指一般而言，若同一班別於4日內出現3宗發病的感染個案，便可視為上呼吸道感染爆發。
資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（19日）在電台節目表示，衞生防護中心的指示不清晰及資訊混亂，令學校、家長無所適從。他表示，自己只從報道中得知當局最新的指引，並非直接獲官方通知，他當時亦未能聯絡相關單位求證。
因為我們打不通熱線，熱線全部癱瘓。衞生防護中心全部都是口頭通知，這個很大問題，白紙黑字給學校也沒有，我不能回頭再問。現在我跟衞生防護中心護士的口頭通知，我仍然保持五班停課。不過我完成訪問後會否立即收到（通知）？聖雅各小學應該停七日，可能我自己自首吧。
張勇邦質疑衞生防護中心與教育局沒有通報機制，他認為，學校有同一班學生，於連續4天內，有3位同學出現兩種流感徵狀，則需於翌日起全校暫停面授課程最少7天屬高規格，他對流鼻水、咳嗽納入症狀有保留，因為鼻敏感亦有可能是導致鼻水倒流而引致咳嗽。
灣仔區校長聯會主席戴德正說，衞生防護中心現時指引清晰，但質疑規格過高。他認為，措施在實行上有困難，各間學校或會出現在不同日子停面授課程，學生在追趕學習進度上會更加困難。
真的很困難。如果這樣陸續很多學校，這間停課七日、那間停課七日，總之好像不停輪迴。幼稚園尚能理解，因幼稚園同學之間自理能力比較弱，在中學來說應該商榷。
他建議當局可將幼稚園、小學、中學的停課安排分開處理，因學生的自理情況不同。
昨日（18日）公布7間小學爆上呼吸道感染每間20人或以上有病徵，詳情即看：【下一頁】
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記者：伍瑋瑋