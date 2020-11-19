【停課指引】衞生防護中心收緊停課指引　校長批評資訊混亂令學校及家長無所適從

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦指衞生防護中心的指示不清晰及資訊混亂。（資料圖片）

連日有多間小學爆發上呼吸道感染，衞生防護中心宣布收緊停課指引，建議學校在獲得新冠病毒檢測結果前，由安排涉事班別停課3日，擴至全校停面授課最少7日。11月正值不少學校的測考月份，有校長指中心的指示不清晰。

新冠肺炎疫情下，衞生防護中心會為爆發上呼吸道感染的學校，安排受影響班別的師生進行病毒檢測，並建議於未獲檢測結果前停止面授課堂及活動不少於7日，有關暫停面授安排，適用於由昨日起被確立為出現爆發個案的學校，中心稱會繼續評估個別個案爆發的情況，向有關學校或院舍作出相應停課建議。衞生署指一般而言，若同一班別於4日內出現3宗發病的感染個案，便可視為上呼吸道感染爆發。

資助小學校長會名譽主席張勇邦今日（19日）在電台節目表示，衞生防護中心的指示不清晰及資訊混亂，令學校、家長無所適從。他表示，自己只從報道中得知當局最新的指引，並非直接獲官方通知，他當時亦未能聯絡相關單位求證。

因為我們打不通熱線，熱線全部癱瘓。衞生防護中心全部都是口頭通知，這個很大問題，白紙黑字給學校也沒有，我不能回頭再問。現在我跟衞生防護中心護士的口頭通知，我仍然保持五班停課。不過我完成訪問後會否立即收到（通知）？聖雅各小學應該停七日，可能我自己自首吧。

張勇邦質疑衞生防護中心與教育局沒有通報機制，他認為，學校有同一班學生，於連續4天內，有3位同學出現兩種流感徵狀，則需於翌日起全校暫停面授課程最少7天屬高規格，他對流鼻水、咳嗽納入症狀有保留，因為鼻敏感亦有可能是導致鼻水倒流而引致咳嗽。

灣仔區校長聯會主席戴德正說，衞生防護中心現時指引清晰，但質疑規格過高。他認為，措施在實行上有困難，各間學校或會出現在不同日子停面授課程，學生在追趕學習進度上會更加困難。

真的很困難。如果這樣陸續很多學校，這間停課七日、那間停課七日，總之好像不停輪迴。幼稚園尚能理解，因幼稚園同學之間自理能力比較弱，在中學來說應該商榷。

他建議當局可將幼稚園、小學、中學的停課安排分開處理，因學生的自理情況不同。

昨日（18日）公布7間小學爆上呼吸道感染每間20人或以上有病徵，詳情即看：【下一頁】

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記者：伍瑋瑋