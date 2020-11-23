5旬男晚上心臟絞痛揭3條心血管阻塞　醫管局24小時「通波仔」團隊施手術救回生命

▲ 24小時「通波仔」團隊獲得「醫院管理局傑出團隊獎」。（陳靜儀攝）

九龍中醫院聯網於2018年成立「24小時心血管介入治療團隊」，為有需要病人進行「通波仔」手術，有關服務今年初更延至九龍東聯網，至今共處理近700宗緊急通波仔手術。陳先生上月某晚突然心臟絞痛需送院治理，及後發現心臟3條血管阻塞，需進行緊急通波仔手術，幸得團隊為他施手術才可保住性命。

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現年53歲的陳先生，任職醫院運作助理，平日缺乏運動，有吸煙習慣，但日常飲食則是多菜少肉。他提到自己在上月某日晚下班時，為朋友「搬水」，期間突然心臟絞痛「嗡住嗡住」，無法呼吸並開始冒冷汗，著身旁的朋友致電求救。他被送到廣華醫院急症室，完成照心電圖後發現心臟有3條血管阻塞，惟因當時已過「通波仔手術」的辦公時間，故需轉到伊利沙伯醫院進行手術。

伊利沙伯醫院的團隊隨即為其治療，利用「通波仔」手術將其中2條血管打通，惟怕陳先生身體支持不住，故安排在他身體恢復後再將阻塞的第三條血管打通，有關手術於11月中亦順利完成。陳表示當時沒有特別害怕，因由心臟疼痛至完成手術整個過程很快，並感謝醫護人員，決心在手術後已盡量少吸煙，多做運動。

伊利沙伯醫院內科顧問醫生李耿淵指出，陳先生的情況相當常見，很多年輕的病人都是發病前沒有任何病徵，以其個案為例，若不馬上做手術，情況會十分危險，即使可以挽救生命其心臟功能亦會變差。

另一內科顧問醫生陳鑑指出，心肌梗塞的高風險包括家族遺傳、年齡、有三高或過肥問題、有吸煙習慣等人士，若有急性心肌梗塞需要把握黃金12小時將阻塞的血管打通，否則可引致心肌細胞壞死，出現心臟衰竭、心臟死亡等併發症。

九中聯網的冠狀動脈介入治療術辨公時間為早8晚8或早9晚5，，病人若在上述以外時間有心血管阻塞，院方亦未能為病人施手術，只可利用靜脈溶栓治療令血管的血塊溶掉。有見及此，九中聯網於2018年10月開設「24小時心血管介入治療團隊」，為有需要的病人在非辦公時間進行「通波仔」手術，有關服務已延至聯合醫院及將軍澳醫院。

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團隊由4間醫院的心臟科醫生組成候召名單，包括有放射診斷科、急症科及心胸肺外科的護士及醫生等組成，有關手術主要於伊利沙伯醫院施行手術，由於服務是跨醫院、跨部門，過程中有好多挑戰，為了要爭分奪秒拯救病人生命，牽涉的人手要有良好的溝通、清晰的工作流程等。

兩聯網至今合共處理667宗緊急通波仔手術，佔整體緊急通波仔手術的個案約6成，九中聯網團隊今年更獲「醫院管理局傑出團隊獎」，李耿淵憶述自己曾在大年初一晚被召回醫院做手術，至半晚12時多才回家後，凌晨4時又再次被召回醫院做手術，他坦言工作量及壓力均有增加，但每次為病人施手術後都是「笑住咁返屋企」：「可以拯救到病人嘅生命，我哋醫護係會毫無怨言」。

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記者：郭詩詩