【停課指引】戴德正形容停課規格過高　憂學校要常停課影響進度

▲ 灣仔區校長聯會主席戴德正形容衞生防護中心現時指引清晰，但質疑規格過高。（經濟日報資料圖片）

本港近日持續有幼稚園及小學爆發上呼吸道感染，衞生防護中心收緊措施建議出現爆發的學校，於新冠病毒檢測有結果前停課日數由3日，延長至不少於7日。資助小學校長會名譽主席張勇邦斥衞生防護中心指示不清晰及資訊混亂，令學校及家長無所適從；灣仔區校長聯會主席戴德正則質疑規格過高，措施在實行上有困難。

資助小學校長會名譽主席張勇邦接受電台節目訪問時稱，當局指引由星期一至今已有3次改動，惟未有向學校發出文件或通告，僅口頭通知校方，亦無說明學生需否出示醫生紙才當作上報個案，批評衞生防護中心的指示不清晰及資訊混亂，令學校、家長無所適從。詳情請見【下一頁】

灣仔區校長聯會主席戴德正則認為，衞生防護中心現時指引清晰，但質疑規格過高，措施實行上有困難，同一班別4日內出現至少3宗上呼吸道感染個案，於未有疫情前都很易發生，但現時就視為爆發，變相學校可能經常停課。

他稱，各間學校或會出現在不同日子停面授課程，學生在追趕學習進度上會更加困難，建議當局可將幼稚園、小學、中學的停課安排分開處理，因學生的自理情況不同。戴德正又指，一旦停課應該是全校都需要做病毒檢測，但署方未有說明學生如何取得樣本瓶，學校人手亦有限，未必趕及在7日停課期內得知檢測結果。

直資學校議會主席陳狄安表示，上學年停課日數多，本學年開學後，許多學校分別在不同月份安排測考，形容「每一分鐘都緊要」，因停課會對教學造成阻礙，相信無一間學校或家長希望停課，部分校長亦反映收緊指引「嚟得好急」，惟他認為「疫情無得等人」，故謹慎行事亦是好事。他希望當局能提供清晰指引，大概達到某個指標便有機會停課，讓學校可以自行留意，籌備改為網上教學。

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責任編輯：陳正怡