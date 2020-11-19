【酒店優惠】帝苑推出海陸空住宿優惠$1,450起 住1晚包海洋公園或天際100門票連$1,200餐飲回贈
休閒消費 11:54 2020/11/19
尖沙咀帝苑酒店最新推出兩款Family Fun Staycation住宿優惠，適合一家大細享受之餘，還可以海、陸、空盡情玩樂，包括於餐廳品嘗豐富美食，以及到海洋公園或天際100玩餐飽。
Family Fun住宿優惠有$1,800及$1,450起兩款選擇，包括免費升級至豪華客房1晚、海洋公園或天際100門票，以及回贈餐飲消費額$1,200，可在住宿期間於酒店餐廳使用，並可享用酒店設施，例如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池及健身室等，度過一個輕鬆寫意的難忘假期。
（1）Family Fun 海陸空食住玩住宿計劃（海洋公園）
優惠價$1,800（原價：$3,100）
- 免費升級至豪華客房1晚
- 海洋公園標準門票（成人2張及小童1張，有效期至2021年3月31日，不需預約登記）
- 回贈餐飲消費額$1,200，可於住宿期間使用
（2）Family Fun 海陸空食住玩住宿計劃（天際100）
優惠價$1,450（原價：$3,097）
- 免費升級至豪華客房1晚
- 天際100 標準門票（成人2張及小童1張，有效期至2021年4月30日）
- 回贈餐飲消費額$1,200，可於住宿期間使用
訂購住宿更可享其他優惠︰
- 水療服務可享25％折扣
- 免費享用健身室及25米長空中恆溫泳池
- 免費使用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務
帝苑酒店
地址︰尖沙咀東部麼地道69號
電話︰2721 5215
記者︰黃依情