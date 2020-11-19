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【酒店優惠】帝苑推出海陸空住宿優惠$1,450起　住1晚包海洋公園或天際100門票連$1,200餐飲回贈

休閒消費 11:54 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

帝苑酒店推出全新海陸空食住玩住宿優惠計劃，$1,450起。（酒店提供）

尖沙咀帝苑酒店最新推出兩款Family Fun Staycation住宿優惠，適合一家大細享受之餘，還可以海、陸、空盡情玩樂，包括於餐廳品嘗豐富美食，以及到海洋公園或天際100玩餐飽。

Family Fun住宿優惠有$1,800及$1,450起兩款選擇，包括免費升級至豪華客房1晚、海洋公園或天際100門票，以及回贈餐飲消費額$1,200，可在住宿期間於酒店餐廳使用，並可享用酒店設施，例如位於17樓的25米地中海式恆溫泳池及健身室等，度過一個輕鬆寫意的難忘假期。

住客可於入住期間享用酒店設施，如25米地中海式恆溫泳池及健身室等。（酒店提供）

（1）Family Fun 海陸空食住玩住宿計劃（海洋公園）

優惠價$1,800（原價：$3,100）

  • 免費升級至豪華客房1晚
  • 海洋公園標準門票（成人2張及小童1張，有效期至2021年3月31日，不需預約登記）
  • 回贈餐飲消費額$1,200，可於住宿期間使用

Family Fun海陸空食住玩住宿計劃，包括有2張成人及1張小童天際100門票。（酒店提供）

（2）Family Fun 海陸空食住玩住宿計劃（天際100）

優惠價$1,450（原價：$3,097）

  • 免費升級至豪華客房1晚
  • 天際100 標準門票（成人2張及小童1張，有效期至2021年4月30日）
  • 回贈餐飲消費額$1,200，可於住宿期間使用

回贈餐飲消費額$1,200，可於住宿期間使用。（酒店提供）

訂購住宿更可享其他優惠︰

  • 水療服務可享25％折扣
  • 免費享用健身室及25米長空中恆溫泳池
  • 免費使用Handy手機，包括無限使用本地通話服務、無限使用27個指定國家長途通話服務

預訂網址︰https://bit.ly/3lH1DBe

帝苑酒店

地址︰尖沙咀東部麼地道69號
電話︰2721 5215

 

記者︰黃依情

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