【好人好事】不忍見認知障礙病人支援少常受傷入院　醫護夫婦創復康中心上門做訓練：幫得一個得一個

▲ 兩夫婦放棄醫院穩定工作，自創復康中心，只為盡力幫助認知障礙患者。

年輕夫婦Alvin和Zoe，原本在公立醫院任職註冊護士和職業治療師。眼見認知障礙症在醫療體系獲得的支援不多，卻是種種嚴重問題的根源，二人於是自立門戶，盼為病人提供更全面的服務。他倆笑言是件傻事，因背負好多壓力，但幫人的初衷總使他們繼續堅持。



曾在老人科病房工作數年的Alvin指，認知障礙症患者在各科病房都十分常見。「好多人因認知障礙症衍生出來的問題而入院，如不小心跌倒、吞嚥能力退化致『落錯格』惹肺炎、有傷口但錯誤處理等，幾乎每一科病房都會有認知障礙症患者，我在公立醫院這麼多年，無間斷接觸這類病人。」



海量個案寧加班都要做



不少認知障礙症患者都是出現了嚴重問題，照顧者才察覺家人患病，還有求醫的重要性。若病源未受正視、只處理衍生問題，其實只是惡性循環，患者會因認知障礙症衍生的問題而再次求醫。Zoe補充：

若及早篩查及診治，可預防大部份因認知能力受損而衍生的問題。我們可針對患者當時的認知能力，教育照顧者相應的預防措施。

▲ Alvin（左）、Zoe（右）指，認知障礙症患者別待『出咗事先嚟搞』，因那時已太遲。（吳霆俊攝）

若待退化至中期、衍生出其他行為及精神問題至求醫，到時才排隊輪候專科評估、轉介至不同部門做訓練，分分鐘再等多一兩年，一拖再拖後各種能力都已退化，更難改善。「有研究曾指患輕度認知障礙的人，若能及時對症下藥，部分有機會逆轉變好，還有得救。」Alvin說。



香港醫療系統一直承受龐大的壓力和資源短缺問題，縱使留意到服務上有漏洞，但海量個案卻令診症和治療時間變得非常有限。Zoe坦言難以同時兼顧質和量，但仍希望盡力做好，有時更會犧牲午飯時間，或加班為患者及家屬提供較詳盡的諮詢和教育。

若未能見面，Zoe會以錄音、字條等形式取替。「見完症要按病情嚴重性去排序，但訓練名額有限，非每個評估不及格的人，都能即時入組做訓練。若真的無位，我最多做到的就食少啲飯、不停講，教照顧者家居訓練。」這份有心無力的感覺，Alvin在病房體會更深：

入得來的都是急症，很多都有生命危險，但處理完這些威脅後，已無時間解決認知障礙症的問題——他們好多時會因而再不斷入院，如這一次因跌倒入院後需用拐杖，下次或需坐輪椅，再下次可能是死亡。

▲ 二人為增進對病人、社區狀況的了解，而修讀「認知障礙症照顧策劃師」課程。（被訪者提供）

跳出醫院自組機構幫人 打破傳統走入患者生活



因資源有限，病人參與訓練至一定時間就會「畢業」離開，但之後何去何從？可能銜接社區資源繼續訓練，也可能不再有支援。「要放位置出來給新人參加，都無辦法。其實好可悲，認知障礙症患者如何畢業？會康復的嗎？只會慢慢退化，或突然變差，不會有畢業的一日。」Zoe指曾有家屬哭着求她讓家人繼續做訓練，那刻心情好難受。「失去恒常訓練和刺激的患者，可能半年、1年後，他們的病情已變到好差。」



面對這些情況，Zoe和Alvin先在社交平台上開設「耆俠會」專頁，本來只提供處理長期病患者的知識、照顧貼士，後來愈做愈多，經反覆思量後，最終因為一份助人初心，決定跳出公營醫療體系，成立「認知障礙症照顧策劃師手記」專頁、分享相關知識和照顧心得，最近更將「耆俠會」實體化，開設復康中心服務長者。

有長者抗拒到社區中心，有的因慢性疾病不方便出門，他們就上門為患者做評估和訓練，夫妻倆走勻港九新界。

傳統處理認知障礙症的方法，可靠藥物，或非藥物治療如認知訓練。但最新研究指除上述方法之外，改善患者的生活習慣亦有助控制病情。無論作息、社交、飲食運動等，我們都要着手處理，慢性病亦與此症有直接關係，做評估時要全面分析。

抽絲剝繭找出生活問題源由



認知障礙症需透過不斷訓練、互動以維持長者的機能，減慢退化。二人的專業領域剛好互補，Alvin負責留意身體狀況、藥物和飲食習慣，Zoe則把訓練內容設計得更個人化，服務更針對性、更全面。

Alvin指曾有認知障礙症患者做完手術後，認知能力、自理能力變差，性格變得好易怒，去廁所洗澡要三、四小時，加上前列腺、大腸都有問題，有時會便秘。上門做症就如查案般，循表徵、家人提供的資料和生活環境等，抽絲剝繭為個案找出因由、針對問題解決。

他續道：「經分析和評估後，我們認為患者術後情緒變差的根源是因認知能力下降，難以表達不適。便秘令佢谷住谷住，好辛苦但又難以表達，家人亦不懂得處理。故除了要處理認知衰退外，也要解決便秘和日常生活困難。我們教他正確排便姿勢，提出飲食建議和運動方案等，成功排便後患者的情緒問題真的得到紓緩。」

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按患者喜好及生活習慣 設計個人化訓練



打破以往在診症室面談的界限，真正走入病人的生活，Zoe指好考對患者的了解，需花好多時間，如到病人家了解其生活、興趣，再把這些元素融入於治療，每個訓練課程都是獨一無二、度身訂造的。「老友記興趣不多，覺得悶或會抗拒，故要從其角度設計訓練，他們喜歡就話能勾起興趣，再加入不同訓練腦部的元素，達致理想治療效果。」

遇上喜歡郭富城的長者，就以猜歌、唱歌為主題，若為家庭主婦，就以烹飪做治療媒介。當中按步驟做、答問題等互動，其實好考長者專注、思考、判斷、記憶和手眼協調等。「次次玩砌積木、啤牌好悶的嘛，要有趣同時能訓練腦部，他們恰眼瞓的情況自然會減少，也不會在家百無聊賴。」

以往的現實導向訓練多採用一問一答。Alvin和Zoe則以冰皮月餅製作班作引入，不單訓練思維能力，更透過有意義、深刻的活動讓病人記得中秋節。

為所信的價值奮鬥

「耆俠會」的意思，是希望每個長者即使步入晚年、患病都好，都有能力主宰自己的人生。有些人覺得老了患病屬正常，無得救也不願救，但Alvin和Zoe抱住一份「盡做」的心，面對照顧以短訊求助，也會花好多時間問清楚、再解答。

▲ Alvin與Zoe有個歲半的兒子，二人期望能以身作則，讓他明白不被社會磨蝕、勇敢追夢的意義。「忠於自己喜愛的事情、即管去做，不一定要高薪厚職，也毋須在乎旁人的目光，但求無悔今生，成敗更是其次。」（被訪者提供）

捨棄穩定的工作向外闖、收入減少，惟家庭、工作開支大，現時靠儲蓄「半貼錢」工作，雖然好辛苦，但滿足感、快樂則比以前多。這份堅持一方面來自想幫更多長者的初心，另一方面則為看到病人臉上的笑容。「有位婆婆患病已久、反應變得好慢，經常發呆。有天她聽到我們講的笑話後後竟然哈哈大笑，家人都覺得難以置信。看着她日常生活能力愈來愈好，就覺得好滿足。可能我個人有點固執吧，我覺得不做不行，不能就這樣放手。」Zoe說。

Alvin續說：「我至今都不看好自己，但我們好硬頸，所以會做啲傻事囉。初初好掙扎，但又覺得要忠於自己、靠一股衝勁，我不知道可以維持多久，但盡力做，幫到幾多老人家就幫幾多。」

記者：吳霆俊