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【痛失愛兒】醫生用產鉗接生疑不慎用力過度　男嬰頭部慘被夾至腦出血亡

親子 12:38 2020/11/19

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英國一名醫生疑用產鉗接生時過度用力，令男嬰頭部慘被夾至腦出血亡。

媽媽懷胎十月，至生產的一刻卻無辜痛失孩子，打擊可想而知。英國有醫生疑用產鉗接生時過度用力，令一名男嬰頭部慘被夾至腦出血致死，父母由喜迎愛兒，變成傷心送別亡兒。

據英國《BBC》報道，該名男嬰Frederick Terry於2019年11月在英國埃塞克斯（Essex）一間醫院出生，可是甫出生搶救40分鐘後即不幸身亡。驗屍官Caroline Beasley-Murray的報告顯示，男嬰的死因是頭皮與腦部受創，導致腦出血而休克，最終離世。

男嬰頭部重創搶救不治

驗屍官指出，證據顯示男嬰頭部受傷非常嚴重，與醫生在接生時使用產鉗用力過度有關。如果男嬰不是因頭部出事，相信他能夠健康存活下來。男嬰的媽媽順產失敗後，嬰兒最終通過剖腹產出生，但在進行40分鐘搶救後仍告不治。

調查過程中發現11項令人關注的問題，除了醫生使用產鉗時不慎過度用力外，還有記錄的準確性、產房人員管理、產科病房復甦設備的可用性和適用性、工作人員與家屬溝通、臨時工作人員的參與、初生嬰兒急診等問題。

院方承諾加強員工培訓

報告中沒有指明事件是發生在哪間醫院，不過據報道肇事醫院為位於切爾姆斯福德市（Chelmsford）的Foundation Trust醫院。醫院首席護理官Diane Sarkar在聲明中表示︰

我們對Frederick的家人和親屬深表同情，同時為照顧他的疏失深感抱歉。

院方稱從男嬰的死亡事件吸取教訓，未來將加強員工培訓，並提供強大的指導方針，以確保醫院的醫護質素。

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責任編輯︰王明芳

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