【觸目驚心】媽媽被發告票後嬲爆踩油急速開車　電單車後座男童大字型跌倒馬路中心

▲ 台灣有名媽媽因被罰告票而發脾氣，隨即飛快駛走電單車，令後座兒子跌出在馬路。

台灣有一名媽媽因被罰告票而發脾氣，隨即飛快駛走電單車，令後座的兒子坐不穩跌出馬路，險象環生。有關影片在網絡廣傳，事件中的媽媽被網民批評最懷的身教、情緒管理也太差，差點因一張告票而抱憾終生。

媽媽駕電單車被發告票

台灣的中華民國護兒御守團協會今日（19日）於facebook專頁發佈了一段22秒翻攝電腦畫面的影片，板橋一名媽媽在晚上載著男童駕駛電單車，她被警員攔下開告票，她面露不悅，拿起筆簽完名後更摔筆，隨即狂踩油門離去，後座男童整個人後仰，呈大字型跌出馬路上。發帖者寫道︰

這位媽媽，妳真的很誇張，不爽被開單也不要急速騎車啊，還好後方無車，小孩福大命大。

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後座男童大字型跌出馬路

短片中，一名戴著黃色頭盔、穿藍色衣服的男童坐在電單車後座，由於媽媽立即踩油門飛快地開車，他反應不及，未有好好扶實坐不穩，全身像被拉扯一樣，立即後仰，手腳呈大字型向後跌出外，男孩驚動大叫，並翻滾一圈跌在馬路上，觸目驚心。

當時男孩立即爬起身站起來，似未有受嚴重創傷，幸好馬路後方沒有其他車輛，否則隨時被車撞。該名媽媽見兒子跌倒，趕緊停車走到後方，將男童拉起帶走。該男童疑似受傷加上驚嚇，顫抖抱著媽媽離去。現時未知男孩有否到醫院檢查傷勢。

網民斥︰錯誤身教

網民紛紛大罵該名媽媽行為離譜，直斥︰「媽媽的情緒管理也太差，錯誤身教」、「只是一張罰單而已，就不要孩子的命」，另有網民指︰「車子經過輾過去就沒了，後面沒車，不然真的一輩子的痛」。

另有網民不明白警察為何沒有再把她攔下。其他網民回覆指那名母親行為非常惡劣，可時現時台灣在危險駕駛相當條例中，駕駛者起步太快導致後座乘客摔落是沒有違規違法，除非小孩去驗傷，控告母親過失傷害。

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責任編輯︰王明芳