【無間行者之生死潛行】周柏豪首嘗反派怕被罵　與連詩雅突襲戲院睇觀眾反應

▲ 《無間行者之生死潛行》周柏豪首嘗反派怕被罵，孖連詩雅突襲戲院睇觀眾反應。

由周柏豪、連詩雅（Shiga）主演的犯罪動作電影《無間行者之生死潛行》今日上映，電影結集多位實力演技派坐陣，包括謝天華、呂良偉、許紹雄、陳啓泰、吳毅將及黃德斌等，分別飾演黑白兩道互相制衡的重要人物。

戲中飾演未婚夫妻的周柏豪和連詩雅，早前趁著電影舉辦優先場，突襲尖沙咀一間戲院與粉絲見面！甫進場時二人仍然入戲sweet到爆，令不少觀眾尖叫歡呼，部份粉絲更熱情地高叫：「嫁給他啦！」

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▲ 二人在海報上逐一簽名。（大會發相）

見粉絲們如此喜歡電影，柏豪和Shiga都大感興奮，Shiga表示：「完場聽到好多粉絲朋友討論我跟柏豪的感情戲，都說有感動到、有流眼淚。」

柏豪更坦言，今次在電影首演反派心情甚緊張：「其實都擔心大家看完會不喜歡，終於感受到做反派驚給觀眾罵的滋味！今次來戲院跟觀眾看足全場，見大家看得好投入，完場還給予好多鼓勵我跟Shiga，終於可以放下心頭大石！」

席間粉絲都以超熱烈的掌聲以及歡呼聲支持柏豪和Shiga，有粉絲更驚喜送上蛋糕，令謝票活動頓時變身柏豪生日會，現場粉絲大唱生日歌，祝上週36歲生日的柏豪生日快樂！

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▲ 為柏豪補祝生日。（大會發相）

二人亦感受到大家的熱情和支持，拿出早已準備的電影海報及明信片給粉絲留念，更即場簽名送給粉絲。對於合照的要求可謂有求必應，非常親民。

二人更即席問答送禮物，粉絲們反應非常熱烈，柏豪和Shiga就大讚觀眾看得認真：「真的好感動，本身覺得我們在戲入面未能夠有好結局感到可惜，不過見到大家反而因為這樣深受感動，真的是苦中一點甜！」

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《無間行者之生死潛行》則起用兩代臥底「Laughing Gor」謝天華與「樂少」周柏豪領銜主演，一黑一白鬥智鬥力。

柏豪希望可以疫情盡快過去，有機會拍攝更多精彩電影、《無間行者》系列長拍長有：「觀眾覺得好看，對於我們演員是很大鼓勵，滿足到爆！」

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