【油麻地大火】仁愛堂撥款助死傷者家屬　每個受影響家庭發放港幣5萬元

▲ 油麻地廣東道日前的火警，造成7死11傷的慘劇。（資料圖片）

仁愛堂今日（19日）公布撥款助油麻地大火死傷者家屬，每個受影響家庭發放港幣5萬元以解燃眉之急。

仁愛堂表示油麻地廣東道日前的火警，造成7死11傷的慘劇 ，為援助受厄人士渡過難關， 仁愛堂「仁間有愛」應急錢計劃即時撥款向意外中每個受影響家庭發 放港幣5萬元以解燃眉之急。

仁愛堂第41屆董事局對火災事件非常關注，並深表哀痛，希望善款能及時幫助受影響家庭，並願逝者安息，傷者早日康復。

另外李嘉誠基金會昨日（18日）公布向死傷者及家屬緊急撥款300萬元，詳情即看，【下一頁】

事發於(15日)晚上8時許，油麻地一幢唐樓發生火警，廣東道及西貢街交界一幢唐樓的低層單位起火，約兩小時後至晚上10時許救熄，火警造成7人死亡11人受傷，其中一個尼泊爾裔家庭父女命喪，13歲女死者就讀北角蘇浙公學，詳情即看，【下一頁】

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

記者：伍瑋瑋