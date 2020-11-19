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【英文正字】英文功課「q」字被老師圈錯　網民批吹毛求疵︰用顯微鏡改簿？

教育 12:40 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

老師在一份英文功課圈起「q」字話錯，引起大批網民「找不同」。

香港教育制度對學生書寫有較嚴謹規範，很多家長常抱怨老師改簿太嚴捉錯字，打擊孩子的自信心。近日網上瘋傳一份英文功課，顯示老師在功課簿上圈出「q」字的尾勾有錯，網民感到大惑不解，質疑是否個勾寫出界或角度不對，更令網民疑惑是，「其實個尾幾時多咗個勾？」

facebook專頁「English Lesson for Freedom」日前上載一張相片，可見一份英文功課中，「quite」的「q」字被老師用紅筆圈起尾勾，老師則在下方寫出「正字」。專頁負責人斥責已見怪不怪，「個教育係想教到你唔識，從來無打算教好你。」

究竟兩個「q」字有咩唔同？（相片來源︰fb專頁「English Lesson for Freedom」）

相片一出引起網民爭論，兩個「q」字對比之下，肉眼難以看出有何不同，有網民懷疑是學生寫的「q」字，後勾稍微超出底線；有人則認為是尾勾的角度出錯，要用量角器度一度。

小朋友（所寫的）近45度，而「正確」只可以30度……

同場加映︰英文不規則動詞及英文時態

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另有眼利網民看出學生所寫「q」字，尾勾是分了兩筆，老師要求需連貫，一筆過寫，此說法得到較多網民認同，但大部分人都批評老師吹毛求疵，是雞蛋裡挑骨頭，「用顯微鏡改功課嗎？」

不過，最令網民驚訝的是「q」字的真正寫法，「個尾幾時多咗個勾？」但有家長指自己學習有勾，仔女學無勾；亦有家長拒信正階「q」字有勾，教仔女寫潦草才有勾。

牛津的工作紙教「q」字的寫法有勾，要一筆過寫。（相片來源︰《牛津大學出版社》網站）

根據《牛津大學出版社》網上教學資源的英文字練習顯示，「q」字的寫法是有尾勾，並需一筆過書寫，但亦有不少網上工作紙教「q」字的寫法，有勾無勾皆有，故此有網民認為，如何寫「q」字都無所謂，好多外國人的英文字都是「鬼劃符」，尤其是「全世界嘅醫生」。

其他教學資源參考︰

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責任編輯︰林綺玲

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