【爭產風暴】大哥一家3口移民愛爾蘭4年　父親病危離世不現身分身家即火速回港

▲ 有網民發帖指，朋友的兄長一家3口移民愛爾蘭，父親病危離世都從未出現，講分身家便立刻回港。

親情有時比紙更薄！有網民於討論區發帖，指朋友的兄長4年前一家移民愛爾蘭，對家人及父親從來不聞不問，而今年初其父親病危住院及後離世，兄長藉口多多拒絕回港。辦妥父親的後事，說到要「分身家」時，兄長卻火速現身。發帖者直指兄長「貪錢」、「不孝」，不過有網民回應反駁，指兄長是合法繼承人，在法律上理應繼承遺產。

有網民於網上討論以「移民愛爾蘭四年，全家趕回分身家」為題發文，指朋友的兄長於4年前一家三口移民愛爾蘭，期間對香港的家人及父親一直不聞不問。今年年初，其父親患病住院治療，當時大哥以愛爾蘭的工作不穩定為由，拒絕回港探望，態度冷淡。

父親病重住院離世喪禮兄長從未現身

網民續指，兄長的太太是全職家庭主婦，質疑對方應能抽空回港探親。直至今年年中，其父親病重離世，兄長一家亦未有出現，他以不願接受14天強制隔離為由不回港，沒有見父親最後一面之餘，還缺席父親的喪禮。

分身家一家三口趕回港

直到今年年底，家人開始處理父親的財產，兄長一家三口竟立刻趕回香港，甚至為節省開支不肯住酒店，選擇家居隔離，

這麼貪錢的一家，你們見過嗎？

網民：貪錢不孝子

網民狠批朋友的兄長，形容他是「自私」、「貪錢」、「無品」及「不孝」，

最後一面都唔見，出殯又多多理由唔返香港，一有錢分就忘記之前唔返香港嘅理由趕返嚟。

另有網民同意兄長貪錢，「無一點人情味」及「顧着貪親情都唔顧，點為下一代做好個榜樣」。

不過，有網民表示兄長當時身處英國，請假並非一朝一夕可解決的事，「唔係話返香港就返香港，唔通入一次院就返香港一次？」也有網民認為兄長在法律上有權繼承遺產，道德上並無問題，質疑發帖者「公審」的做法。

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責任編輯︰王明芳