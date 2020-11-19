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【美魔女】50歲工藤靜香晒泳照騷長腿小蠻腰　兩孩之母零贅肉全靠一種食物

娛樂 13:56 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

木村嫂工藤靜香已經50歲，仍能保持纖瘦身形零贅肉，除了遺傳媽媽的最強基因外，原來全賴一種食物。

今年已經50歲的工藤靜香，跟木村拓哉結婚20年且育有兩女，但保養得宜，偶爾在社交平台大曬泳衣照可見她身材依然fit爆。近日工藤靜香在個人帳戶發布了跟78歲媽媽的合照，網民驚覺原來工藤靜香遺傳了媽媽的最強基因，還有就是她每天都堅持吃一種健康食物所致。

木村光希也遺傳了母親工藤靜香及婆婆的纖瘦身形。（木村光希ig）

木村長女心美，今年也正式出道。（木村心美ig）

日劇天王木村拓哉與女星工藤靜香結婚20年，育有兩位亭亭玉立女兒，17歲二女兒木村光希已成人氣模特兒，而18歲長女木村心美，今年亦正式出道，兩人都遺傳了父母親的超強基因，青春無敵的臉孔下，是纖瘦的身形。

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當47歲的木村拓哉不時被指容貌開始衰老顏值崩壞，他50歲的妻子工藤靜香及78歲的岳母卻在身材方面保養有加，尤其岳母大人無論在打扮及身形上都完全不像一位老人家，跟工藤靜香更像姊妹花，近日工藤靜香上載了跟媽媽二人背影的合照，網民紛紛留言稱讚，更說工藤靜香的修長美腿及小蠻腰正是遺傳了媽媽的最強基因。

工藤靜香毫不吝惜展示自己的美好身段。（取自工藤靜香IG）

但除了先天的因素，工藤靜香在保持身材苗條方面其實亦下了不少功夫，她曾公開自己的keep fit秘訣，除了維持運動習慣外，她更吃得健康，每天會親自下廚，尤其著重食材的質素，因此她喜歡自己種值一些香草及蔬果，工藤靜香在IG上便有大量DIY美食照，還大方公開自己的下廚過程。

工藤靜香堅持天天食納豆，更笑指自己是個「納豆控」。（iStock photo）

工藤靜香每餐都是少肉多菜，以控制熱量，原來還有一種食品她堅持天天吃，那就是納豆，她更笑指自己是個「納豆控」。納豆含豐富營養，有益心血管疾病，不但能夠降血脂、抗衰老，讓皮膚變得水潤有彈性，據說還有延年益壽的神奇功效，年過半百的工藤靜香就是最有力的證據了。

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撰文︰TOPick 柴犬出動

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