【新冠肺炎】外國YouTuber慢鏡實測不戴口罩打噴嚏　口沫橫飛遠隨時全臉被濺中

▲ 外國YouTuber慢鏡實測不戴口罩打噴嚏時，飛沫會噴多遠。

全球新冠肺炎疫情仍未緩和，即使疫苗漸見曙光，仍不能掉以輕心。平日在街上不難見到有人打噴嚏前拉低口罩，記得要避開！有外國YouTuber以慢動作影片紀錄不戴口罩打噴嚏的情況，可見飛沫濺得非常之遠，如果站在對面隨時全臉被濺中！

日常說話亦有大量飛沫濺出

外國YouTube頻道「The Slow Mo Guys」日前拍攝影片，以慢動作拍下打噴嚏、咳嗽及說話時飛沫噴得有幾遠，以提醒大眾在疫情期間戴口罩的重要性。「The Slow Mo Guys」以自己做實驗，在背部打上燈光，令到飛沫更加明顯。

他首先拍下咳嗽時時飛沫噴出的情況，可見飛沫不算很多，但仍噴至一定距離。他再戴上口罩測試，可以見到咳嗽時只有少量飛沫從口罩噴出，而且距離比不戴口罩再近一點，只距離口罩約1cm。

他之後在鏡頭前數出1、2、3、4的英文，在每次發聲之前都有大量飛沫濺出，讀出「four」時最嚴重。他再戴上口罩測試，幾乎看不到有飛沫。打噴嚏時飛沫濺出的情況更加誇張，中間更夾雜鼻涕。如果有人站在他對面，飛沫肯定會濺到對方的臉上。

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專家：飛沫會停留空氣

頻道找來美國國家過敏和傳染病研究所所長Dr Fauci拆解戴口罩的重要性。醫生指出有40%至45%受感染人士沒有任何病徵，但在鼻咽位置已有病菌。

不少人以為只有咳嗽或打噴嚏才會將細菌傳播，但Dr Fauci就指其實說話、唱歌的時候，都會有飛沫濺出，部分會掉到地上，但部分會停留在空氣中一段時間。因此在沒有人咳嗽或打噴嚏的情況之下，戴口罩也非常重要，能夠起到保護作用。

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責任編輯：羅嘉欣