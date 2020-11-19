【魚骨鯁喉】男子飲魚湯鯁骨卡直腸　肛門痛誤以為生痔瘡求醫取出3cm魚骨

▲ 一名男子飲魚湯時鯁骨，魚骨卡在直腸，最終要做手術取出長約3.2cm的魚骨。

被魚骨鯁喉後果可以很嚴重！廣東省中山市一名男子近日喝魚湯時鯁喉，後來他感到肛門刺痛，以為長有痔瘡，惟用藥後情況加劇。醫生檢查後發現，有一條魚骨卡在該男子肛門位置，最終做手術取出長約3.2cm的魚骨。

據澎湃新聞報道，該名張姓男子肛門經常「頂著痛」，以為生痔瘡，故自行用了治療痔瘡的藥物，惟用藥後痛楚加劇，走路時感覺疼痛，好像被異物頂著。經醫生檢查後，發現他體內距離肛門約4cm以上的位置，有一條長約3.2cm的魚骨，刺入直腸腸壁內。

醫生指出，若情況嚴重，甚至有機會刺破腸道，引發瀰漫性腹膜炎，於是立即為該男子做手術取出魚骨，目前他康復進度良好。該男子憶述，可能是早前喝魚湯、吃魚肉時被魚骨鯁喉所致。

廣東省中山市小欖人民醫院胃腸外科副主任醫生江雪峰指出，若魚骨刺穿旁邊部位，或會引致直腸和肛門四周受感染；若刺穿上面部位，則可能刺傷腹腔，引發腹膜炎。江醫生提醒，若不慎被魚骨鯁喉，喝醋、拍背等這些偏方均為錯誤處理方法。若吞下魚骨等異物，勿輕舉妄動，因為在不同位置有不同處理方法，建議及早往醫院處理。

鯁喉高危食物

本港過往曾有兒童因為進食時鯁喉而窒息。綜合醫生提醒，以下為12款鯁喉高危食物：提子、麻糬、丸類食物、湯圓、年糕、糯米飯、蒟蒻、啫喱、果仁、花生、糖果、角仔。

鯁喉昏迷急救大法

有急症科醫生指，因鯁喉而昏迷，首3至5分鐘是救人黃金時間，在等待醫護人員到場之前，身旁的人可以把他的身體稍微傾前，然後在背部「雞翼位」中間用掌心大力拍打一下，令對方吐出食物。

不少人情急之下，可能會將手指伸入兒童喉嚨，試圖挖出食物，醫生指做法大錯特錯，因有可能將食物愈推愈入，反令傷者更危險。

以下是4招急救法：

第1招：小孩一旦懷疑出現鯁喉，可鼓勵他用力將鯁塞物咳出來。



第2招：若孩子臉色變青、甚或變藍，以及無法說話，應盡快報警、召喚救護車求助。



第3招：小孩一旦嚴重鯁喉，可嘗試在小孩背部上半部中央部分、大力地用手連續拍打約5次，協助小孩吐出阻塞氣管的食物。



第4招：一旦拍背無效，施救者也可面對哽喉小孩的正面，在小孩胸口底部兩邊肋骨交匯的中央位置，以手掌用力按壓，希望藉增加胸腔內壓力，令小孩吐出氣管內的食物。

大埔那打素醫院急症室副顧問醫生梁遠雄表示，如兒童已陷入昏迷，則需使用心肺復甦術。

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責任編輯：羅嘉欣