【早餐界KOL】暖心張敬軒親剖「劣食早餐」原意　軒仔為工人姐姐護航原因勁感人

▲ 軒仔解釋分享姐姐「傑作」的原因。

軒仔張敬軒因在個人社交媒體連日來分享工人姐姐的「創意早餐」，令軒仔一躍成為「早餐界KOL」。對於張敬軒連日分享的劣食，有網民因心痛偶像張敬軒，因而留言批評軒仔的工人姐姐，令張敬軒親自回應「創意早餐」背後的感人意義。

▲ 張敬軒自請了新姐姐後，榮升「早餐界KOL」。（Instagram圖片）

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劣食早餐原因暖心

軒仔今日在IG分享入糽館為演唱會綵排前最後的「創意早餐」，在趕出門的前題下，姐姐為軒仔準備粟米作早餐。

軒仔留言：「咁呢今日正式入台喇喎，我喺度收拾緊細軟，諗住終於可以行開下。佢問我 #蛇你今日想食乜嘢吖 我話Anything fresh and easy ? #咁我趕吖嘛諗住 佢話 No Problem #ProblemsAlwaysThereForeverDotCom 好嘞，我執完嘢喇啵，咁就諗住埋枱嘆埋個早餐就去紅館喇係咪...」

▲ 趕時間早餐之選。（Instagram圖片）

軒仔開玩笑表示自己「著咗」，因為姐姐為粟米配上筷子，軒仔用標籤表示：「#永遠你最趕時間嘅時候你就會遇上需要你更多時間嘅嘢 #食完碟嘢仲要有排撩牙我豈有佢個此理 #佢陰陰咀咁同我講GoodLuck蛇」

軒仔在標籤提及姐姐知自己趕時間，仍為自己準備「啃粟米大賽」，唯有也祝自己GoodLuck。他形容啃粟米啃到牙甩，開玩笑表示激到自己提前開咗聲。

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軒仔為姐姐護航

有較認真的網民誤會軒仔在投訴，留言表示：「其實我想問你有無認真和工人溝通過你唔喜歡吃這些？你唔同佢講日日寫文，問題都唔會改善喎。」

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軒仔親自解釋背後原因：「大家笑一笑啫，唔好太認真。依家咁嘅世界，想開心真係要特登去搵。我通常都淨係喺屋企食朝早嗰餐啫，冇乜所謂，反正我一日食六餐。」

軒仔為了令大家開心，才繼續讓姐姐自由發揮：「我有諗過推返佢上正軌嘅，不過有時見到啲朋友仔留言話一個早餐post令佢哋自己沉悶嘅一日多咗一次笑容，我覺得呢個緊要過我個早餐，畢竟開心無價。」

最後軒仔不忘多謝姐姐和自己一起發放笑彈：「生活當中嘅苦我哋各自都有，但係可以氹吓大家開心係我同遮遮嘅福份。It's ok。」

▲ 軒仔早前用變臉App的效果變肥，看來在姐姐照顧下不會成真。（取自IG）

親自為姐姐護航，軒仔真是一位好老闆，有網民留言感謝軒仔給自己帶來樂趣：「平時我好少寫comments，但係我真係好想多謝你每日比我笑爆嘴嘅2分鐘，令我每朝平淡嘅生活有番D色彩，同埋知道原來有人重比我霎氣。」

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