【快閃優惠】Klook推出「十一月最抵DEAL」72小時快閃優惠 Staycation+餐飲+景點門票低至2折【內附連結】

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▲ Klook今日起推出「十一月最抵DEAL」，逢星期四快閃72小時精選Staycation、香港美食及活動低至2折。（Klook提供）