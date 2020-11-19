【快閃優惠】Klook推出「十一月最抵DEAL」72小時快閃優惠 Staycation+餐飲+景點門票低至2折【內附連結】
休閒消費 12:51 2020/11/19
Klook推出「十一月最抵DEAL」活動，逢星期四快閃72小時優惠，包括有多個Staycation、景點門票、美食及活動等，全部低至2折。今個星期將會由11月19日至11月21日期間推出快閃優惠，萬勿錯過。
Staycation優惠
（1）香港四季酒店（按此預訂）
- 連雙人早餐及3道菜晚餐／$1,000酒店消費額︰$2,430起（原價$8,800）
（2）港島海逸君綽酒店（按此預訂）
- 貴賓樓層住宿禮遇 ─ 入住貴賓樓層，連早餐、下午茶、黃昏雞尾酒︰$999起（原價$2,556）
- 奇妙白色聖誕除夕維港夜景晚餐住宿 ─ 房間免費升級、早餐、Harbour Grand Café 自助晚餐︰$2,629起（原價$3,656）
- 奇妙白色聖誕除夕維港夜景晚餐住宿 ─ 房間免費升級、早餐、Le188西式節日晚餐︰$3,839起（原價$5,977）
（3）東南樓藝術酒店 （按此預訂）
- 時光倒流70年住宿體驗、藝遊東南1日通行證或五感茶藝／咖啡沖煮體驗︰$168起
- 時光倒流70年住宿體驗、藝遊東南1日通行證、花樣年華懷舊服飾租借體驗／五感茶藝／咖啡沖煮體驗︰$784起（原價$2,180）
（4）香港東隅酒店 （按此預訂）
- 入住城市客房連雙人早餐︰$718起（原價$3,971）
美食優惠
（1）香港萬怡酒店MoMo Cafe（按此預訂）
- 晚市意式放題買1送1（星期一至星期四）：$427（原價$854）
- 晚市意式放題買2送2（星期一至星期四）：$854（原價$1,708）
（2）海景嘉福洲際酒店Cafe on M（按此預訂）
- 「貝類水產鮮味配」自助晚餐 （星期一至星期四）：成人$604（原價$724）、4至11歲兒童$365（原價$438）
（3）如心銅鑼灣海景酒店Corner 18（按此預訂）
- 自助午餐（星期一至四）︰每位$190（原價$251）
香港景點優惠
（1）香港迪士尼樂園（按此預訂）
- 2張成人1日門票，連Starbucks飲品券1張／Pacific Coffee 飲品券1張︰$1,161
（2）香港海洋公園（按此預訂）
- 門票連$100現金券及Pacific Coffee兌換券1張︰$335
記者︰黃依情