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【快閃優惠】Klook推出「十一月最抵DEAL」72小時快閃優惠　Staycation+餐飲+景點門票低至2折【內附連結】

休閒消費 12:51 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

Klook今日起推出「十一月最抵DEAL」，逢星期四快閃72小時精選Staycation、香港美食及活動低至2折。（Klook提供）

Klook推出「十一月最抵DEAL」活動，逢星期四快閃72小時優惠，包括有多個Staycation、景點門票、美食及活動等，全部低至2折。今個星期將會由11月19日至11月21日期間推出快閃優惠，萬勿錯過。

香港四季酒店住宿優惠，低至$2,430起。（Klook提供）

Staycation優惠

（1）香港四季酒店（按此預訂

  • 連雙人早餐及3道菜晚餐／$1,000酒店消費額︰$2,430起（原價$8,800）

（2）港島海逸君綽酒店（按此預訂

  • 貴賓樓層住宿禮遇 ─ 入住貴賓樓層，連早餐、下午茶、黃昏雞尾酒︰$999起（原價$2,556）
  • 奇妙白色聖誕除夕維港夜景晚餐住宿 ─ 房間免費升級、早餐、Harbour Grand Café 自助晚餐︰$2,629起（原價$3,656）
  • 奇妙白色聖誕除夕維港夜景晚餐住宿 ─ 房間免費升級、早餐、Le188西式節日晚餐︰$3,839起（原價$5,977）

（3）東南樓藝術酒店 （按此預訂

  • 時光倒流70年住宿體驗、藝遊東南1日通行證或五感茶藝／咖啡沖煮體驗︰$168起
  • 時光倒流70年住宿體驗、藝遊東南1日通行證、花樣年華懷舊服飾租借體驗／五感茶藝／咖啡沖煮體驗︰$784起（原價$2,180）

（4）香港東隅酒店 （按此預訂

  • 入住城市客房連雙人早餐︰$718起（原價$3,971）

美食優惠包括多間酒店的自助餐（Klook提供）

美食優惠

（1）香港萬怡酒店MoMo Cafe（按此預訂

  • 晚市意式放題買1送1（星期一至星期四）：$427（原價$854）
  • 晚市意式放題買2送2（星期一至星期四）：$854（原價$1,708）

（2）海景嘉福洲際酒店Cafe on M（按此預訂

  • 「貝類水產鮮味配」自助晚餐 （星期一至星期四）：成人$604（原價$724）、4至11歲兒童$365（原價$438）

（3）如心銅鑼灣海景酒店Corner 18（按此預訂

  • 自助午餐（星期一至四）︰每位$190（原價$251）

香港迪士尼樂園門票連飲品券可享88折。（Klook提供）

香港景點優惠

（1）香港迪士尼樂園（按此預訂

  • 2張成人1日門票，連Starbucks飲品券1張／Pacific Coffee 飲品券1張︰$1,161

（2）香港海洋公園（按此預訂

  • 門票連$100現金券及Pacific Coffee兌換券1張︰$335

記者︰黃依情

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