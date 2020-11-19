【親子好去處】Sanrio主題攀石場$250任玩個半鐘　可換領限定造型公仔及T-shirt【內附詳情】

▲ （Verm City Facebook專頁）

又有新嘢玩喇！Sanrio今年60周年有不少新搞作，如與品牌聯乘推出袋款、舉辦展覽等等，今次連攀訓練場都與Sanrio合作！位於鰂魚涌的Verm City，場內的Clip 'n Climb樂園換上全新面貌，把多個Sanrio的人氣角色放入樂園內，Hello Kitty、XO、布甸狗、馬騮仔、PC狗都有，大人細路都啱玩，更可邊玩邊打卡！

Clip 'n Climb樂園場內有19款不同特色攀岩挑戰、遊戲可玩，如6.5米高滑梯、「天堂路」等等，而全場的攀石牆牆身都滿布可愛的卡通人物，超級靚！

即睇場內環境：

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除了有得玩，也有Sanrio角色大型裝置任打卡，也有一套5款的限定Sanrio攀岩造型毛公仔、T-shirt可換領。疫情下大家亦無需擔心，因每時段開始前參加者都需要上安全講座，十分貼心。

Verm City．Sanrio Characters - Clip ‘n Climb

日期：2020年11月7日到2021年5月6日

地點：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈一期4樓

時間：11:15am至7pm（星期一至五）、9:15am至7pm（週末及公眾假期）

收費：$250（1節90分鐘）

記者：Panda