  • 28°C
香港時間 : 20201119日 (四) 15:46
靚太生活雜誌

會員專區

專題:取財有道

熱門關鍵字 : 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【親子好去處】Sanrio主題攀石場$250任玩個半鐘　可換領限定造型公仔及T-shirt【內附詳情】

休閒消費 14:06 2020/11/19

分享：

熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

（Verm City Facebook專頁）

又有新嘢玩喇！Sanrio今年60周年有不少新搞作，如與品牌聯乘推出袋款、舉辦展覽等等，今次連攀訓練場都與Sanrio合作！位於鰂魚涌的Verm City，場內的Clip 'n Climb樂園換上全新面貌，把多個Sanrio的人氣角色放入樂園內，Hello Kitty、XO、布甸狗、馬騮仔、PC狗都有，大人細路都啱玩，更可邊玩邊打卡！

Clip 'n Climb樂園場內有19款不同特色攀岩挑戰、遊戲可玩，如6.5米高滑梯、「天堂路」等等，而全場的攀石牆牆身都滿布可愛的卡通人物，超級靚！

即睇場內環境：

    點擊圖片放大
    +4
    +3

除了有得玩，也有Sanrio角色大型裝置任打卡，也有一套5款的限定Sanrio攀岩造型毛公仔、T-shirt可換領。疫情下大家亦無需擔心，因每時段開始前參加者都需要上安全講座，十分貼心。

Verm City．Sanrio Characters - Clip ‘n Climb

日期：2020年11月7日到2021年5月6日

地點：鰂魚涌渣華道321號柯達大廈一期4樓

時間：11:15am至7pm（星期一至五）、9:15am至7pm（週末及公眾假期）

收費：$250（1節90分鐘）

記者：Panda

相關文章

【親子好去處】Sanrio聖誕進駐馬鞍山新港城中心　Hello Kitty布甸狗融入世界經典名作
18:24 2020/11/18
【親子好去處】Sanrio聖誕進駐馬鞍山新港城中心　Hello Kitty布甸狗融入世界經典名作
【潮物速報】Herschel Supply聯乘Hello Kitty同慶60周年　推蝴蝶結造型粉紅背包及斜孭袋
13:50 2020/11/18
【潮物速報】Herschel Supply聯乘Hello Kitty同慶60周年　推蝴蝶結造型粉紅背包及斜孭袋
【印花換購】7-Eleven推Sanrio隨身Mini Pouch　立體Hello Kitty迷你袋收納鎖匙及耳筒【附換購詳情】
12:00 2020/11/16
【印花換購】7-Eleven推Sanrio隨身Mini Pouch　立體Hello Kitty迷你袋收納鎖匙及耳筒【附換購詳情】
Sanrio 布甸狗 Hello Kitty 運動攀登 運動 消費種類 消費資訊

最高瀏覽

【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
09:54 2020/11/18
【使徒行者3】TVB綠葉謝可逸背女友謝文欣出軌　搭上有錢貴婦疑「奉子成婚」
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
23:49 2020/11/18
【開心速遞】TVB資深藝員劉素芳病逝　演《愛回家》大芬姐為觀眾熟悉
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友
11:09 2020/11/18
【出軌男友】失婚CEO搭上《使徒行者3》綠葉　方潔盈疑懷孕致謝可逸背叛女友