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【養生茶包】秋冬天氣乾燥宜多喝水　中醫教自製寒底熱底健康有味水【附做法】

保健美顏 15:50 2020/11/25

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熱門 施政報告2020 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 烹飪教煮

註冊中醫師梁尹倩教製健康有味水。（iStock圖片）

秋冬天氣乾燥要多喝水。對於不喜歡飲水的人，註冊中醫師梁尹倩（Cinci）近日在「CheckCheckCin」facebook教自製2款健康有味水，分別適合寒底及熱底人士。

1. 寒底

梁醫師表示，紅棗屬性偏溫，有助養氣補血，比較適合氣血虛弱人士食用，症狀包括氣短、面色偏白、容易感冒、頭暈、心悸等。紅棗可以配搭有理氣解鬱功效的茉莉花茶。另外，亦可飲用紅糖薑炒米水，紅糖有健脾暖胃、散寒活血的功效，薑能溫中散寒，最適合怕冷的女生飲用。

紅棗茉莉花茶

材料：紅棗4枚、茉莉花10克
做法：紅棗切片，把材料加入熱水中，沖焗5分鐘即可。

2. 熱底

本身氣血充足，個性火爆性急的人士，容易出現偏熱症狀例如喉嚨痛、暗瘡等，就要炮製涼性的茶包飲用，例如梨乾綠茶。梨子可生津潤燥，綠茶能清熱。

梨乾綠茶

材料：梨乾2-3片、綠茶葉1茶匙
做法：把材料加入熱水中，沖焗5分鐘即可。注意沖泡綠茶水溫不宜過高。

梁醫師提醒，成年人每天需飲用約1.2公升水，湯水和食物當中的水分也計算在內，喝水時宜小口小口、慢慢喝。

內容獲註冊中醫師梁尹倩授權轉載

————————

梁尹倩（Cinci EC）：香港註冊中醫，修畢美國佩柏戴恩大學工商管理學士、香港大學中醫全科學士及中文大學針灸學理學碩士，《飲湯》系列作者及兩孩之母。

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責任編輯：黃泳欣

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