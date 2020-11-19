【失婚貴婦】富婆方潔盈戀大台綠葉受注目　Jathy撰文聲稱「戴夢X」曾介入婚姻

▲ 失婚貴婦方潔盈撰長文爆料。

TVB綠葉謝可逸昨天（11月18日）被揭背女友出軌，搭上失婚醫美公司CEO方潔盈（Jathy），更傳出謝可逸與Jathy疑「奉子成婚」，成為昨日的八卦熱話。曾歷兩段婚姻的方潔盈，今日在社交平台公開長文，力數第一任醫生老公種種不是，更揭醫生老公曾跟某藝人出軌，關係愈揭愈亂。

原名方鈴的方潔盈，曾有兩段婚姻，Jathy與兩任前夫育有一子一女，Jathy於2012年嫁給醫生老公湯愷廸，並有一女，有指湯醫生支持她創立醫學美容集團，不過3年後二人離婚，Jathy並取得女兒的撫養權和贍養費。

翌年Jathy再婚，有指同是奉子成婚，惟於今年5月再次離婚。

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▲ 已是兩孩之母的方潔盈的保養得宜。

千字長文對前夫反擊

現擁四間醫學美容公司分店的Jathy，其公司客戶曾有不少批評，今日Jathy在fb發布長文，以「給T先生的信」為題，力數前夫的不是。

她稱自己過去一直不出聲，不代表她是弱者，也不代表默認他的大話，Jathy更指前夫曾對她家暴。

她寫道：「我想講自從我婚後，有咗你BB，你對我拳打腳踢，懷孕4個月，成碗熱湯倒喺我身上，發洩你嘅情緒，我當時大住肚，可以點樣？只可以默默啞忍。」

Jathy又提及醫生丈夫湯愷廸曾經窮到錢交稅，全靠前外母打本創業，但他亦未父親責任，J更指丈夫為擴充業務，叫她多些陪『主席』食飯，可以開口問『主席』借錢搞公司，她不肯就範，就不停罵她，每次『主席』一到，就推她入房，落手為對方做療程，Kathy坦言當時為此哭了多次。

▲ 方潔盈曾歷兩段婚姻。

暗指醫生老公先出軌

Jathy又暗指醫生老公離婚前，曾經出軌，「你當時同『戴XX』曖昧，喺WhatsApp講晒『I love you』、『Don’t leave me』，又畀我發現，見戴小姐病，送藥送到上人地何文田屋企，當時我決心唔想再同你一齊，搵屋搬咗去中環，同你分居！」

Jathy最初半開名寫「戴夢X」，後來才更新為「戴XX」，故令人聯想是否指藝人戴夢夢。

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Jathy說離婚後沒收過首任丈夫贍養費，而對方主動說在醫美公司工作，當作贍養費為女兒供書教學，但他對外又指在公司做義工，又指前妻拿他的錢去搞醫美公司。

Jathy坦言一直靠自己一雙手湊大對仔女，身邊的人有目共睹。「我有權自己選擇自己條路點樣行，唔需要靠任何人，唔需要再啞忍受任何人對我嘅傷害。」Jathy強調要保護家人、朋友及旗下醫美集團。

至於Jathy口中提及的首任醫生老公，及疑似藝人戴夢夢，都沒有回應傳媒提問。