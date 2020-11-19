【聖誕護膚套裝】AMOREPACIFIC 多款美肌套裝　4星期改善彈性活膚撫平細紋

▲ AMOREPACIFIC 推出多款美肌套裝，4星期改善彈性活膚撫平細紋。

聖誕佳節將近，AMOREPACIFIC推出多款限量節日套裝，包括「臻緻美肌節日珍藏禮盒」，7件皇牌之作，包括煥采護手霜、100%綠茶原液噴霧及三款皇牌面膜產品，呵護臉部及手部肌膚，配上限量版精緻優雅購物袋。

臻緻美肌節日珍藏禮盒 HK$680 (價值HK$1,400)，包括以下產品:

TREATMENT CLEANSING FOAM 30ml

VINTAGE SINGLE EXTRACT MIST 31ml

TIME RESPONSE Vintage Wash off Masque 8ml

MOISTURE BOUND Vitalizing Masque 10ml

TIME RESPONSE Intensive Hand Renewal Creme 30ml

TIME RESPONSE Intensive Renewal Masque 1 sheet

Limited Shopping Bag

另一款限量版煥采活膚高效精華療程套裝，包括皇牌精華TIME RESPONSE Intensive Skin Renewal Ampoule，當中蘊含珍罕抗氧成分AbsoluTea，配合獨創「雙重萃取技術」提昇效能，修復及啟動細胞再生，4星期極致活膚，改善彈性，撫平細紋。

套裝附送限定版TIME RESPONSE Skin Blooming Wash off Massage Balm，按摩舒緩肌膚同時深層潔淨，以綠茶花的清透能量喚醒疲憊肌膚，締造透亮活力肌。TIME RESPONSE Skin Blooming Wash-off Massage Balm不設獨立發售，令限量版套裝更顯珍貴。



限量版煥采活膚高效精華療程套裝 HK$3,800 (價值HK$4,040)，包括以下產品:

TIME RESPONSE Intensive Renewal Ampoule (7ml+0.6g) x 4

TIME RESPONSE Skin Blooming Wash off Massage Balm 15ml

同為限量版的煥采活膚尊貴套裝，包含5款殿堂級TIME RESPONSE系列產品，以珍罕抗氧成分AbsoluTea修復及激活肌膚細胞，保護肌膚對抗游離基傷害，瞬間煥活肌膚，令肌膚重煥緊緻飽滿。

限量版煥采活膚尊貴套裝 HK$7,800 (價值HK$10,150)

TIME RESPONSE Skin Reserve Creme 50ml

TIME RESPONSE Skin Reserve Serum 50ml

GREEN TEA PERFUMED BODY SCRUB 150ML

TIME RESPONSE Intensive Body Creme 30ml

TIME RESPONSE Intensive Hand Renewal Creme 30ml

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責任編緝：陳韻文