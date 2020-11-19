【聖誕護膚套裝】AMOREPACIFIC 多款美肌套裝 4星期改善彈性活膚撫平細紋
聖誕佳節將近，AMOREPACIFIC推出多款限量節日套裝，包括「臻緻美肌節日珍藏禮盒」，7件皇牌之作，包括煥采護手霜、100%綠茶原液噴霧及三款皇牌面膜產品，呵護臉部及手部肌膚，配上限量版精緻優雅購物袋。
臻緻美肌節日珍藏禮盒 HK$680 (價值HK$1,400)，包括以下產品:
- TREATMENT CLEANSING FOAM 30ml
- VINTAGE SINGLE EXTRACT MIST 31ml
- TIME RESPONSE Vintage Wash off Masque 8ml
- MOISTURE BOUND Vitalizing Masque 10ml
- TIME RESPONSE Intensive Hand Renewal Creme 30ml
- TIME RESPONSE Intensive Renewal Masque 1 sheet
- Limited Shopping Bag
另一款限量版煥采活膚高效精華療程套裝，包括皇牌精華TIME RESPONSE Intensive Skin Renewal Ampoule，當中蘊含珍罕抗氧成分AbsoluTea，配合獨創「雙重萃取技術」提昇效能，修復及啟動細胞再生，4星期極致活膚，改善彈性，撫平細紋。
套裝附送限定版TIME RESPONSE Skin Blooming Wash off Massage Balm，按摩舒緩肌膚同時深層潔淨，以綠茶花的清透能量喚醒疲憊肌膚，締造透亮活力肌。TIME RESPONSE Skin Blooming Wash-off Massage Balm不設獨立發售，令限量版套裝更顯珍貴。
限量版煥采活膚高效精華療程套裝 HK$3,800 (價值HK$4,040)，包括以下產品:
- TIME RESPONSE Intensive Renewal Ampoule (7ml+0.6g) x 4
- TIME RESPONSE Skin Blooming Wash off Massage Balm 15ml
同為限量版的煥采活膚尊貴套裝，包含5款殿堂級TIME RESPONSE系列產品，以珍罕抗氧成分AbsoluTea修復及激活肌膚細胞，保護肌膚對抗游離基傷害，瞬間煥活肌膚，令肌膚重煥緊緻飽滿。
限量版煥采活膚尊貴套裝 HK$7,800 (價值HK$10,150)
- TIME RESPONSE Skin Reserve Creme 50ml
- TIME RESPONSE Skin Reserve Serum 50ml
- GREEN TEA PERFUMED BODY SCRUB 150ML
- TIME RESPONSE Intensive Body Creme 30ml
- TIME RESPONSE Intensive Hand Renewal Creme 30ml
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責任編緝：陳韻文