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【聖誕護膚套裝】AMOREPACIFIC 多款美肌套裝　4星期改善彈性活膚撫平細紋

休閒消費 13:33 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

AMOREPACIFIC 推出多款美肌套裝，4星期改善彈性活膚撫平細紋。

聖誕佳節將近，AMOREPACIFIC推出多款限量節日套裝，包括「臻緻美肌節日珍藏禮盒」，7件皇牌之作，包括煥采護手霜、100%綠茶原液噴霧及三款皇牌面膜產品，呵護臉部及手部肌膚，配上限量版精緻優雅購物袋。

臻緻美肌節日珍藏禮盒 HK$680 (價值HK$1,400)，包括以下產品: 

  • TREATMENT CLEANSING FOAM 30ml
  • VINTAGE SINGLE EXTRACT MIST 31ml
  • TIME RESPONSE Vintage Wash off Masque 8ml
  • MOISTURE BOUND Vitalizing Masque 10ml
  • TIME RESPONSE Intensive Hand Renewal Creme 30ml 
  • TIME RESPONSE Intensive Renewal Masque 1 sheet
  • Limited Shopping Bag

另一款限量版煥采活膚高效精華療程套裝，包括皇牌精華TIME RESPONSE Intensive Skin Renewal Ampoule，當中蘊含珍罕抗氧成分AbsoluTea，配合獨創「雙重萃取技術」提昇效能，修復及啟動細胞再生，4星期極致活膚，改善彈性，撫平細紋。

套裝附送限定版TIME RESPONSE Skin Blooming Wash off Massage Balm，按摩舒緩肌膚同時深層潔淨，以綠茶花的清透能量喚醒疲憊肌膚，締造透亮活力肌。TIME RESPONSE Skin Blooming Wash-off Massage Balm不設獨立發售，令限量版套裝更顯珍貴。


限量版煥采活膚高效精華療程套裝 HK$3,800 (價值HK$4,040)，包括以下產品: 

  • TIME RESPONSE Intensive Renewal Ampoule (7ml+0.6g) x 4
  • TIME RESPONSE Skin Blooming Wash off Massage Balm 15ml

同為限量版的煥采活膚尊貴套裝，包含5款殿堂級TIME RESPONSE系列產品，以珍罕抗氧成分AbsoluTea修復及激活肌膚細胞，保護肌膚對抗游離基傷害，瞬間煥活肌膚，令肌膚重煥緊緻飽滿。

限量版煥采活膚尊貴套裝 HK$7,800 (價值HK$10,150)

  • TIME RESPONSE Skin Reserve Creme 50ml 
  • TIME RESPONSE Skin Reserve Serum 50ml
  • GREEN TEA PERFUMED BODY SCRUB 150ML
  • TIME RESPONSE Intensive Body Creme 30ml
  • TIME RESPONSE Intensive Hand Renewal Creme 30ml

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編緝：陳韻文

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