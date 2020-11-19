【泰國移民】80後港男移居泰國140萬購複式單位　創業開物管公司月賺7萬

▲ 今年30多歲的Kleb，在香港土生土長，中學畢業後前往瑞士修讀酒店管理，回港後被派駐曼谷工作，後來更因利乘便，移居泰國創業。

泰國向來是港人的旅遊勝地，物價低廉、多元化的美食及沒有時差，對港人移居亦有一定吸引力。80後港男Kleb，在曼谷生活了超過6年，更在當地發展事業，進軍曼谷的房地產業務，成功創業當老闆。今年30多歲的Kleb，在香港土生土長，中學畢業後前往瑞士修讀酒店管理，回港後在一間泰國酒店集團任管理培訓生，後來被調往曼谷工作，從事人力資源管理，協助當地新酒店開荒。

▲ 現時員工連老闆共有10人，下屬全都是泰國人。（相片來源：受訪者提供）

50萬以上泰國創業

Kleb在當地工作3年，之後回港創業，開設物業管理公司，2017年更在曼谷開設分公司，主要為客戶作物業買賣、售後服務及室內設計等。客源主要都是香港人及外國人，亦有少量新加坡及台灣客人。現時他持有工作簽證，香港曼谷兩邊走。

在當地創業不困難，Kleb談到成立公司過程：

一開始要申報清楚公司屬哪行業，部分業務如農業，是嚴禁外國人從事。創業的最低資金為200萬泰銖（約51萬港元），要找泰國人合夥，我的生意夥伴是在大學認識的泰國朋友，連同另一個港人好友共同開公司。我們亦要找實體地址及開銀行戶口，申請了1個月左右就正式成立。

▲ 他的家位於Bang Na，為兩層複式單位，裝修精緻舒適。（相片來源：受訪者提供）

營運10人公司

他亦分享了創業時遇到的一件趣事：

當時打算在公司門外放一個招牌，後來卻收到罰單，原來設置招牌要付稅，又細分泰文及中英文，價錢略有不同。詢問過同事，他們卻說毫不知情，並勸喻說付款了事就好。在泰國有很多不明文規定，未必有足夠標準及指引，有時真的要放下執著，邊做邊學。

Kleb的公司現時有10位員工，除了他及另一位港人老闆，其餘都是泰籍職員。「每請4個泰國人就可以僱用1位外國人，不同國籍設不同最低工資，香港人是4萬銖（約1萬港元），歐美國家則更高。」公司每月營業額平均約35至45萬泰銖（約9萬至11.5萬港元），扣除營運開支成本15萬泰銖（約3.8萬港元），每月可賺5萬至7.7萬港元左右。

多港人赴泰買樓

他現時主要管理多個曼谷樓盤，大多是在BTS或MRT鐵路沿綫地區的全新樓盤，他表示公司很少賣廣告及做講座，客源主要靠推薦。曼谷近年不停興建住宅項目，愈來愈多港人來睇樓，以家庭客及退休人士佔多，亦有些是來工作，甚至純粹置業作投資。

當中有4區最受港人歡迎，Sathorn是位於曼谷中心的商業區，交通方便，不過樓價自然較貴，多是打工人士首選。Thonglor為日本人區，區內有大大小小的日式食店、水療中心，亦有型格小店聚集。家庭客則可能會選On Nut、Bang Na及Bearing這些遠少少的民生社區，有鐵路直達，但因為不是旅遊區，居住環境相對較寧靜舒適。

Kleb則選擇住在Bang Na區一個高級屋苑，700呎一房複式單位，兩年前購入只售550萬泰銖（約140萬）。他說這個屋苑也有不少港人居住，部分較細的Studio單位，270至300呎更只需30萬港元左右。屋苑附近有不少生活配套，發展潛力高，最重要是跟他的辦公室更是步行距離，上下班也非常方便。

放慢腳步享工作生活平衡

在泰國生活了多年，Kleb也逐漸習慣當地步調。

作為典型的香港人，自己也曾很講求工作效率。不過泰國生活節奏較緩慢，員工會準時收工，注重生活工作平衡。泰國員工很怕做決策，但做事認真盡責，也很照顧其他人甚至公司利益。而且他們很尊重外來文化，不會因為你是外國人、說話有口音而歧視你，都是泰國人的可愛之處。

另外在曼谷生活成本低，衣食住行卻很高質素，Kleb愛吃辣，對泰菜尤其百吃不厭。當地亦有很多公眾假期，很多時間放假休息，就會趁這些假日去旅遊，前往本地人才知道的地方，相當值得發掘。

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一個地方不可能十全十美，當中也有不少缺點。

處理政府官方文件時，一定要有耐性，而且不能夠催促，就像我要去移民局搞簽證，也相當花時間。曼谷塞車問題，全球皆知，10分鐘的車程可能要1小時才能到達，因此我也學懂要預留時間出門。在雨季天氣差時，可以整條街也水浸，這些都是要重新適應的地方。

必學泰文免輸蝕

Kleb給予一些實用貼士給正考慮移居的港人：

要有心理準備接受生活及文化差異之外，更重要是花時間學習一點泰文，最低限度懂得基本溝通，外國人在泰國不懂泰文絕對會輸蝕。可先學聽及講，有些音調跟廣東話很相似，所以日常應用的會話不算太困難。我自己也是先上網自學，再上課學寫讀，到現在也盡量使用泰文溝通。

▲ 泰國風光宜人，是不少人的理想退休勝地。（相片來源：受訪者提供）

他亦補充其實泰國很多公司也很樂意聘請香港人及外國人，尤其是酒店及餐飲業，操兩文三語的港人絕對有優勢。香港人工較高，來到泰國很大機會要接受一個較低的薪水，但生活成本也會相對降低。可惜今年受疫情影響，旅遊業進入寒冬期，未必能夠招聘，Kleb的房地產買賣也受影響，靠管理及裝修生意搭救，希望在疫情後重見曙光。

記者：張頌婷