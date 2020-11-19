【港大藏屍案】張祺忠兒子張思博續作供　認為發生這一切父親仍然愛母親

▲ 被告幼子張思博今繼續以辯方證人身份作供。（經濟日報資料圖片）

香港大學前副教授張祺忠涉殺妻後藏屍辦公室，案件今（19日）於高等法院續審。被告的兒子今在辯方覆問下供稱，儘管發生這一切，他覺得父親仍然愛母親。

涉案被告張祺忠（56歲）被控於或約於2018年8月17日，在香港謀殺陳慧文（53歲）。

被告的幼子張思博今繼續以辯方證人身份作供，2018年8月16日當晚，他在房間內聽到母親和胞姊就廁所一事爭執，但對於當晚父母之間再有爭執，他則沒有印象。

辯方問及家人其後就死者失蹤一事報警，警方並前往港大宿舍偉倫堂查看閉路電視，張供稱警方向他展示一幅閉路電視截圖，他就向警方指圖中女士有機會是他的母親，因為對方的裝束和髮型都與母親類近，但圖片並非很清晰。

張又供稱家中不時有已簽好的支票隨處放，有時支票上的受款人或日期仍然懸空，但他不知道支票由哪個戶口開出，父母亦從未向他解釋有關支票的事宜。

控方盤問張時問及，為何母親失蹤數天後，他仍沒有提議報警，張回應指母親間中都會「行開幾日」，例如去旅行或在外面過夜，至少並不是每次去旅行都會通知他。

辯方覆問時問及張，即使發生了這一切，是否覺得父親仍然愛母親，張回應指「係吖，無錯。」

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記者：楊詠渝