港府指為居內地港人緊急送遞處方藥物措施12月23日結束

▲ （經濟日報資料圖片）

港府宣布，因應已推出為居粵公院覆診港人安排到港大深院跟進的特別支援計劃及「回港易計劃」，早前為居廣東省及福建省有緊急藥物需要的港人，送遞處方藥物的特別計劃，將於12月23日後停止服務；又呼籲如長時間未有覆診的病人，應盡早求醫。

港府自2月24日因應港人受強制檢疫措施影響，無法如常來港覆診及後再返回內地，短時間內面臨處方藥物不足情況，推港人送遞處方藥物臨時措施；惟因應上周一(10日)推出「對居粵之醫管局長期覆診港人特別支援計劃」，並已公布「回港易計劃」，予合資格粵澳港人返港免強制檢疫，遂決定於12月23日結束有關送遞處方藥物特別計劃。

發言人稱，特別計劃推出至今已接近九個月，有關病人雖然獲送遞處方藥物，但如已長時間未有覆診，為保障其健康，呼籲應盡早就醫；市民若對特別計劃有任何查詢，可致電社會福利署24小時熱線（電話：2343 2255），或於星期一至五上午9時至下午6時致電工聯會香港辦事處熱線（電話：3652 5833）。

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責任編輯：陳正怡