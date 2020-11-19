中大畢業生遊行聲援被扣押12港人　校方已報警及予以譴責

▲ 中大今日（19日）下午有過百名畢業生及學生響應網上號召在校內遊行。（有線新聞截圖）

香港中文大學原定今日（19日）在校園舉行畢業禮，校方早前宣布因疫情改為網上直播，過百名畢業生及學生響應網上號召在校內遊行，聲援被深圳拘留的12港人，以及紀念去年反修例事件，期間有人高叫港獨口號及高舉標語。中大發聲明表示今早已報警，並即有關遊行情況通報警方，並對有關人士的違法行為予以強烈譴責，強調任何學生或職員作出有損大學聲譽的行為，大學必定按紀律程序嚴正處理。

今日下午12時許，有過百名畢業生及學生在校內遊行，部分人身穿畢業袍，由大學站出發，前往原本舉行畢業禮場的百萬大道，期間有人手持標語及黑色氣球，包括印有12名港人名字的標語，亦有人高叫反修例口號及歌曲，以及揮舞港獨旗幟。有大學保安在場警告，遊行人士可能違反限聚令及公安條例。

中大聲明表示，今日清晨發現校園多處遭人以噴漆塗鴉，可能造成永久損壞，其後於下午12時許開始，逾百人擅自在大學校園進行集會及遊行活動，涉嫌違反限聚令及《公安條例》，大學工作人員於現場持續多次作出廣播，呼籲人群停止聚集及盡快離開，以免疫情擴散及觸犯相關法例。

校方指部分人士展示港獨橫額及旗幟、高叫港獨口號以及顛覆國家政權口號，大學今早已經報警，並將相關遊行及集會情況即時通報警方，校方對有關人士的違法行為予以強烈譴責。

聲明續指，由於遊行及集會活動在社交平台發起，活動舉辦者亦未有向大學申請，大學無從辨識主辦者的身份。校方重申畢業典禮是莊嚴的場合，絕對不是作政治表態及發放政治訊息的場合，對於所有不尊重場合及不顧其他畢業生及其親友感受的不負責任行為，甚至觸犯國家安全的行為，深表遺憾並予以強烈譴責。

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責任編輯：馮琪雅