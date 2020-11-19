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梁定邦：監警會詳細研究法庭判詞決定需否跟進

社會 15:18 2020/11/19

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（經濟日報資料圖片）

高等法院裁定警員於行動期間無清晰展示警員編號，違反《香港人權法案條例》。監警會主席梁定邦稱未看法院判詞，不清楚判詞所指警方展示編號有問題所涉及時期，監警會詳細研究和檢視有否需要跟進；警方稱知悉法庭裁決，會與律政司研究相關判詞，作出檢視並適當跟進。

監警會主席梁定邦表示，未清楚判詞所指警方展示編號有問題所涉及的時期，監警會詳細研究及檢視有否需要跟進；但提到警方去年10月至11月已回應監警會建議，以行動呼號識別警員身份，至於是否可以接受應交由社會決定。 

他稱，當時警方有解釋不展示警員編號是行動需要，有人被打亦要清楚背景和原因，強調世界不是只有一面，不應妄下判斷；又不認為警方是蓄意違法，要證實蓄意違法，要有足夠的證據，有關證據現時並不存在。

就法庭判詞提到監警會無調查權，梁定邦回應指即使無調查權，監警會亦可改變警方的決定，警察投訴課有初步結論時會與監警會商討，就投訴個案的處理取得共識；如果不能達成共識，監警會亦可向特首提出意見。對於監警會被形容為「無牙老虎」，他稱「老虎無牙都有爪」，強調監警會在現行框架下可以影響警方做法。

而需否賦權監警會主動調查，梁定邦表示，要由政府檢視政策及社會方向，參考海外經驗，監察警方機構即使有調查權，效率亦未必高。

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責任編輯：陳正怡

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