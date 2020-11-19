【消失的情人節】劉冠廷跟林家棟爭金馬影帝　演《無聲》受注目共5部片入圍金馬獎

▲ 奇幻愛情片《消失的情人節》，由劉冠廷和李霈瑜主演。（劇照）

華語影壇年度盛事「第57屆金馬獎頒獎典禮」將在11月21日舉行，今年32歲的台灣實力派男演員劉冠廷，在將於12月10日在港上映的《消失的情人節》中首次擔任電影男主角，以一名永遠做事慢半拍的憨直純情寄信男，入圍金馬獎男主角，更會與《手捲煙》的林家棟爭金馬影帝之位。

除了《消失的情人節》，本屆金馬入圍片還有4部作品都有劉冠廷演出，包括《無聲》、《同學麥娜絲》、《腿》及《打噴嚏》，成績超級亮麗，台灣媒體更稱今年為「劉冠廷年」！

劉冠廷從臨時演員做起，到成為今日台灣新一代實力派的百變演員，上年憑《陽光普照》榮獲最佳男配角，今年更大熱衝擊金馬影帝，在每部作品中都可以創造出屬於自己風格的角色。

▲ 奇幻愛情片《消失的情人節》，由劉冠廷和李霈瑜主演。（劇照）

他在《打噴嚏》飾演柯震東去練拳擊的拳擊場館小弟，角色沒有對白但他依然落力演出。而在《無聲》中扮演啟聰學校老師，還為戲份勤練手語；在《同學麥娜絲》中，他飾演從事紙紮屋行業又有陰陽眼的閉結；又客串了桂綸鎂與楊祐寧合演黑色喜劇《腿》，每套戲路與角色都有不同發揮，貫徹他的百變演員之路。

在新片《消失的情人節》中，他是憨直純情，做事永遠慢半拍的巴士司機阿泰，每天都會去郵局請女主角（李霈瑜飾）代為寄信，而他更是情人節突然消失的原因。



劉冠廷與李霈瑜的可愛演出，加上導演陳玉勳的奇幻劇情，不只令《消失的情人節》入圍金馬變11項提名，更令《消》長達4天成為金馬觀眾票選最佳影片第一位。早前多場香港亞洲電影節的特別放映，此戲都火速滿座。

▲ 台灣片《無聲》，劉冠廷飾演聽障學校中的正氣老師王大軍。（劇照）

劉冠廷畢業於台藝大戲劇系，曾為生活當了3年體育老師，期間沒放棄演員夢，不斷試鏡找機會，後來在一次廣告拍攝中，遇上《消》的導演陳玉勳，導演鼓勵他去報讀Q Place演員表演班，終於正式踏上演員之路。

2014年，劉冠廷曾經當過《打噴嚏》的臨時演員，2018年憑《花甲大人轉男孩》拿下金鐘獎男配角，去年他再憑《陽光普照》獲金馬獎最佳男配角，今年更以《消失的情人節》，入圍金馬影帝。

▲ 32歲的台灣實力演員劉冠廷，曾當體育老師，演藝之路由當臨時演員開始。去年他憑《陽光普照》獲金馬最佳男配角。

面對獎項，劉冠廷卻看得很淡，雖然還是有一點，但他最開心卻是入圍即可以拿到金馬電飯煲，貫徹角色的可愛。

本屆爭奪金馬獎最佳男主角的，除了《消失的情人節》的劉冠廷外，還有《怪胎》的林柏宏、《男兒王》的李國煌、《親愛的房客》的莫子儀，以及《手捲煙》的林家棟。

《消失的情人節》將於12月10日，在香港上映。