【相濡以沫】「賈名媛」邱芷微與男友同被患惡疾互相扶持　陳志忠感激女友：幸好有她

▲ 陳志忠感激女友邱芷微的扶持。

結婚誓詞裡常提到，無論面對順境或逆境、健康或疾病，夫婦間都不離不棄，但知易行難，有多少人做得到？於TVB處境劇《愛‧回家之開心速遞》演「賈名媛」為人熟悉的邱芷微，與男友陳志忠拍拖6年，今年同被病魔纏上。二人雖然未有夫婦名份，卻願同甘共苦，一起攜手走過低谷。

今年9月，參加《功夫新星》入行的陳志忠（Wilson）確診患上胃癌，正為事業搏殺期卻被罹患癌症，Wilson未有因此意志消沉，而是積極地抗病。他說：「我們練功夫的人本身是個戰士，決定跟它鬥過，縱使很難捱，就逐關撐過去。」

至於邱芷微（Chelffy）早在今年6月患上類風濕關節炎，她仍悉心照料男友。兩口子齊面對逆境的考驗，她說：「我倆仿如提前『學習』，過了這關相信會更珍惜對方。」

【開心速遞】「賈名媛」邱芷微類風濕關節炎煎熬 禍不單行男友陳志忠患胃癌

▲ 邱芷微跟陳志忠相互扶持。（湯炳強攝）

禍不單行雪上加霜

邱芷微與陳志忠接受TOPick專訪，訪談地點正是今年初二人同開設的演藝學校，疫情下經營生意已不容易，9月份陳志忠又確診患上胃癌，可謂是雪上加霜。

Wilson憶述，在6月時發現胃部不適往求診，起初醫生診斷精神壓力大至胃痛，服藥後沒大礙：「這段期間工作幾辛苦，不易捱，我不敢聘請人，自己一手一腳打理學校幾辛苦，某時為教班一整天沒吃飯。」

▲ 10月初陳志忠接受胃部切除手術。（被訪者提供）

陳志忠積極抗病

及至9月份，平時生龍活虎的Wilson連做仰卧起坐也感痛楚，遂決定照胃鏡，發現胃潰瘍兼抽組織化驗證實罹患胃癌，突如其來的噩耗，Wilson起初也面對不來：「真的很難接受，我向來都努力保持健康，學習好多功夫包括氣功等，平時生活亦很檢點，不愛夜蒲，亦不煙不酒，為何這嚴重的病發生我身上？」

但這負面思維只維持很短暫，Wilson說：「覺得要向前看，定要跟個病鬥快，跟它鬥過，所以立即找醫生做全面檢查及進行手術。」

Wilson於10月初進行胃部切除手術，8分之7胃部被切除，由於腫瘤去到胃黏膜下層，沒有進入肌肉層，故醫生判定為胃癌IB期，惟及後另一醫生推翻之前化驗的結果，將其腫瘤由定位為「第4期」，他說：「醫生說幸好早發現，不過我患的癌症毒性最強，是第三級最惡那種，所以要接受一年的化療。」

▲ 陳志忠傷口未完全癒合。

最佳女朋友邱芷微

手術後，Wilson要學習跟胃部好好「相處」：「不太適應，某時侯進食完飲啖水，就會嘔吐，現在要少吃多餐和避免吃難消化的食物。」

回想起當天陪男友Wilson睇報告，Chelffy知悉壞消息時心情跌入低谷，她現在回想仍不禁哽咽說：「他當時跟我說：『你可不可以陪伴我？』，那一刻我很不開心，明明說沒事，為何又會這樣呢？他跟我這樣說時，感覺好似再也照顧不到我，只知道那一刻他很需要我在身邊。」

Wilson住院期間，Chelffy除照顧其起居飲食，煲魚湯給他調理身體，更要幫男友打理演藝學校：「他原本想暫停營業，但我覺得不可以，不想讓人感覺好兒嬉，幸好有朋友幫忙教班。」

【開心速遞】「賈名媛」邱芷微男友患癌做化療 陳志忠冷藏精子為生B做準備

▲ 邱芷微一時感觸流起淚來。

陳志忠鬥志頑強

Wilson感激患病期間，不少朋友伸出援手：「自從患病後，發現身邊有很多『小天使』，除介紹醫生給我，更每星期送鮮魚給我煲湯，讓我傷口快復元。」在旁的Chelffy說：「某些學生家長叮囑他別太操勞，又幫他做資料搜集，看看那些醫生誠信較好。」

對Wilson而言，女友Chelffy是最重要的「小天使」，是他抗病的力量：「好感激她陪伴著，始終面對死亡，相信沒有人想獨自面對，是很需要身邊人支持，幸好這段期間有她和家人的扶持。」

原來10年前，Wilson的雙親因癌症離世，想不到10年後自己亦被癌魔纏上，一度曾感氣餒，哽咽說：「今年自己嘗試去創業，很努力去做，但現實就是....」

在旁的Chelffy說：「今年面對好多考驗，不論我們兩人，其實是整個社會或世界，所以我會跟他說，不但止他一人面對考驗，別要太過負能量，我唯一可以做到的是給他多點支持。」

習武之人Wilson亦希望憑著那份堅毅撐下去：「現實就是這樣，去到某個位置就打碎你重新來過，我們練功夫的人抱著一個戰士的意念，就跟它鬥過，既然很難捱，就逐關撐過去。」

照料男友Wilson外，Chelffy本身亦要受類風濕關節炎的抑磨：「起初還控制到病情，但自從Wilson患上癌症後，生活上也較頻撲。原本只是手臂有病徵，現在腳裸、膝蓋、手指及膊頭都會腫脹及痛楚。」

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邱芷微受類風濕關節炎困擾

照料男友Wilson外，Chelffy本身亦要受類風濕關節炎的抑磨：「起初還控制到病情，但自從Wilson患上癌症後，生活上也較頻撲。原本只是手臂有病徵，現在腳裸、膝蓋、手指及膊頭都會腫脹及痛楚。」

現在Chelffy靠中藥及針炙治療，面對著這病患，心裡也難免恐懼，她哽咽說：「如果將來手腳扭曲，不知道有無人照顧我，我都會好驚。因為這個病不但影響外觀、行動不便，最嚴重的併發症是心臟衰竭、肺炎甚至癌症，當我深入去認識這個病時，感覺是慢性折磨我，是一個長久戰。」

▲ 邱芷微跟陳志忠可說患難見真情。

Chelffy質男友Wilson拍拖6年，早已視對方為結婚對象，二人齊齊面對逆境是一大考驗：「說到結婚，當然是相處開心很愛大家，但如果對方有事時，你是否可以支持與及在他身邊呢？覺得我倆提前『學習』，過了這關相信會更珍惜對方。」

二人雖然未結婚，但婚姻誓詞-----「...無論是順境或是逆境，富有或貧窮，健康或疾病，我將永遠愛你、珍惜你直到地老天長。我承諾我將對你永遠忠誠。」他們已經做到了。

場地：星元素演藝學校

記者：游艾維