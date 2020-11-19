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汽車會12月辦安全駕駛挑戰賽　一APP在手即知司機駕車態度

社會 15:30 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

汽車會會長李耀培（中）及汽車會會監余錦基（右）公布挑戰賽詳情。（吳卓峰攝）

香港汽車會夥拍國際汽車聯盟（FIA），今年12月14日至明年1月7日，於本港合辦第一屆「智能安全駕駛挑戰賽－香港站」，參賽司機只需下載手機APP，即可參與5回合比賽，同時即知自己每一程的駕駛表現，改善駕駛方法及態度。

汽車會會長李耀培稱，比賽為期5周，每周設一個回合，計算參賽者分數。參賽者駕車時，需開住手機APP，以藍牙收集車速、踩油、收油、轉彎車速，以及有否「衝燈」等實時數據。

他稱參賽者亦可透過有關數據，了解自己的駕駛技術及態度，有否改善空間。他提到，近期涉及電單車/單車的交通意外，有上升趨勢，私家車及重型車輛需建立互讓心態，包容各道路使用者，減少意外機會。

比賽設公開組、車會組、賽車運動員組、傳媒及名人組等，每個組別都設冠亞季軍各一名；全場總冠軍的禮品總值逾1萬元。比賽報名費260元，可網上登記，並已包括1年手機APP的認可程式費用，也獲贈價值約1,000元的選手禮品包。

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記者：吳卓峰

 

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