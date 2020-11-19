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航空業前景黯淡？英國航空機師工會籲新人暫勿入行

職場 16:34 2020/11/19

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疫情下航空業前景並不明朗，最近英國航空機師工會（Balpa）更呼籲，有意加入行業的飛行員暫時不要入行。

新冠肺炎疫情重創航空業，全球不少航空公司面臨經營困境，更需要裁員減薪以削減營運開支。疫情下的航空業前景並不明朗，歐洲地區約有1萬名專業機師處於失業狀態。最近英國航空機師工會（Balpa）更呼籲，有意加入行業的飛行員暫時不要入行。

據英國《衛報》 報道，最近英國航空機師工會（Balpa）發出警告，勸喻飛行員暫時不要參加培訓課程，因疫情下不少航空公司需要裁員，未來飛行員只會更加難找到工作，而且機師的培訓費用高昂，畢業後更要償還10萬英磅（約102萬港元）的培訓費用，將會造成經濟壓力。

疫情為航空業帶來史無前例的打擊，英國的易捷航空（easyJet）預計，將在本年夏季裁減數百名飛行員。此外，英國約有200名實習飛行員，被撤回在easyJet工作的就業機會。Balpa職業服務負責人Wendy Pursey指出，目前歐洲地區約有10,000名持有商用飛行執照的飛行員失業，其中包括有1,600名英國機師，而剩下的員工更淪為兼職或被削減人工。

英國航空公司（British Airways）表示，由於公司縮減11月份航班數目，不少員工需要放無薪假。而倫敦格域機場（Gatwick Airport ）少量的遠程航班將暫停服務。Wendy Pursey指，「對於有志加入機師行業的人而言，現時並不是一個好時機，而且在疫情結束後，航空業的工作機會將大幅減少。」

責任編輯：李寶如

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