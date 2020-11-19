【新冠肺炎】75歲源頭不明個案或涉集體感染　曾到灣仔Starlight Dance Club

▲ 源頭不明個案多名初步確診人士曾到灣仔Starlight Dance Club。

本港新冠肺炎疫情未止，今日（19日）新增12宗確診個案，包括8宗輸入個案及4宗本地個案，其中2宗源頭不明個案；另有逾20宗初步確診，大部分屬本地感染。

衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，新增的2宗本地源頭不明個案中，包括一名75歲女商人（個案編號：5487），居東半山司徒拔道，公司在中環一號廣場。他於11月16日出現咳嗽的情況，翌日到養和醫院求醫後確診。

她曾於11月14日下午3時至5時到過灣仔駱克道353號Starlight Dance Club跳舞，上址有4000多尺，是「一枱枱」由老師教授學生跳舞，未知是否有佩戴口罩；曾過Starlight Dance Club的兩名導師亦曾到過上環一間Heavenly Dance。

張竹君說，據悉上址當日有唱歌表演，惟未知是日間還是晚間；另據了解當日是需買飛入場，仍需調查是否有入場的名單，確實人數暫未知。

此外，當局亦有收到至少5位初步確診個案亦在上述日子到過上址，張竹君相信上址有爆發，而洗手間及更衣室亦可能是傳播途徑，場地約10名工作人員需要檢疫；當局呼籲曾於11月14日到過Starlight Dance Club的市民與衞生署聯絡安排作檢測。

今日另有逾20宗初步確診，當中涉及一名27歲紮鐵工人，他於11月7日曾與幾位朋友到Olympia Hong Kong Hotel 舉行生日派對，即看：【下一頁】

衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）出席疫情記者會指出，目前令人愈來愈擔心，正跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，不同的社會層面。他表示如果初步確診個案屬於不明源頭，證明社區仍有傳播鏈擔心疫情急速大反彈，提醒市民要注意，減少非必要的外出以及社交距離，避免疫情達至不可收拾的地步。即看：【下一頁】

有鑑近日疫情嚴峻，衞生防護中心呼籲市民盡量減少外出、社交接觸及外出用膳，如需外出應佩戴外科口罩及時刻注意手部衞生，並強烈呼籲長者應盡量留在家中，避免外出，並考慮透過親友協助處理購物等日常生活所需。

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記者：郭詩詩