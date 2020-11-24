【校長專欄】年輕人去旅行故事鼓勵學生邁出第一步　伍少梅中學校長：用行動實踐目標

▲ 伍少梅中學校長以年輕人旅行的故事鼓勵學生邁出第一步。

今天想跟大家分享一個年輕人去旅行的故事，有一個年輕人一直都很想去周遊列國，認識一下這個世界，他便背上背包，自己去旅行。有一天，他去到一個小鎮，他看著地圖，原來在這個小鎮附近應該有個火車站，他需要去到那個火車站趕一班火車，但地圖上並沒有指示清楚方向與距離。

那個小鎮裏的人不多，他難得見到一個伯伯，便上前問：「先生先生，我想請問你，從這個小鎮去到那個火車站需要走多久？」那位先生抬起頭看著他，微笑了一會，然後便回頭做事。

那位年輕人覺得很奇怪心想，「為什麼你不回答我呢？是不是我不夠有禮貌呢？」那年輕人又再問第二次，「不好意思先生，想打擾你一會，可以請你告訴我從這個小鎮去到火車站要多久呢？」

那位先生又再看著他，還是繼續微笑，沒有出聲，又回過頭去。那位年輕人就覺得很奇怪，「為什麼我說了兩次，你都不理我呢？」但他心裏想，我真的很需要去火車站，小鎮裏又沒有見到其他人，所以硬著頭皮問第三次。

不好意思先生，我真的很需要知道，究竟我從這裏走到火車站需要走多久？我需要趕火車可以幫幫我嗎？

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他有點煩躁，那位先生依舊看著他，保持微笑，但還是沒有出聲。那位年輕人沒辦法了，不回答就只能算了，背起背包轉頭就走。走了不夠二十步，離遠聽到一個聲音說：「走三十分鐘啊！」那位年輕人馬上停一停，為什麼這麼奇怪呢？我問你三次，你都不回答我，但當我離開走了一會，你就告訴我，要三十分鐘。



這個年輕人心裏充滿疑惑，他走回頭問那位先生：「先生，我剛剛問你三次你都不回答我，但我剛走了沒多久你就告訴我要走三十分鐘，為什麼呢？」

那位先生繼續微笑看著他，這次他真的回答他，大家猜猜這位先生跟他說了甚麼。這位先生說：

你不起步 ，我怎麼知道你的步速要走多久才能到火車站呢？如果我要走去火車站，我經常去很熟悉方向，我二十分鐘便可以了，但是你從來都沒去過火車站，以我剛才觀察你的步速，你應該大概需要三十分鐘。你要行動我才能看到，到底你要走多久才能到達。

邁出第一步 夢想才有機會實現

那位年輕人終於明白，原來這位先生他不作聲背後的原因。這個故事告訴我們什麼的信息呢？我們剛剛開學，很多年輕人在開學的初期都會想，這一年有什麼目標，在學術成績上怎麼求進，在某些技能上，我要怎樣發揮。甚至我想做些什麼的實踐，不過原來很重要的是，無論你的理想有多麼遠大，你都要走出第一步。

而身邊的老師就正如剛剛故事裏的先生一樣，他一定會透過他的觀察、指導，給你一些提示，但最重要的是你願意向前走。所有的東西，如果只放在腦子裏，那只不過是一個夢想，但當你能夠走第一步的時候，你就有機會能夠達至成功，所以鼓勵各位同學，用你們的行動實踐你們今年訂立的目標。

影片及文章獲「進念教育家」授權轉載

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責任編輯：梁節儀