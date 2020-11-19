【新冠肺炎】65歲退休婦感染源頭不明　居大角咀浪澄灣2座發病前曾與朋友共餐

▲ 本港今日再增感染源頭不明的本地個案。（程志遠攝）

本港今日新增12宗新冠肺炎確診個案，當中4宗本地感染個案，有2人感染源頭不明，涉及一名退休65歲女患者，居大角咀浪澄灣2座，11月14日不適，發病前曾與朋友飯。衞生防護中心總監黃加慶、傳染病處主任張竹君及醫管局總行政經理（質素及標準）劉家獻見記者交代疫情。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君指，新增個案涉及第5484確診的65歲退休女子，居大角咀浪澄灣2座，11月14日不適，11月16日求醫，翌日交還樣本；平時不太多活動，11月10、12及13日均曾與朋友進餐，分別與4位朋友及1位朋友，需進一步調查。

本港昨日(18日)新增9宗確診個案，3宗涉及本地感染個案，包括一名76歲居沙田愉田苑愉澤閣的的士司機，另有一人涉與早前確診夜更保安員的50歲同事，同於莊士倫敦廣場工作，擔任早更保安員。詳情請見【下一頁】

「回港易」計劃昨日起接受預約，讓身在廣東省或澳門的香港居民在符合條件下，免去返港須接受14天強制檢疫的安排，計劃首日的預約人數逾8,900人。詳情請見【下一頁】

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記者：陳正怡