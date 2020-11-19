疫情至今料耗20億即棄口罩　環團促政府制訂重用口罩使用指引

▲ （洪芷晴攝）

新冠肺炎疫情持續多月，配戴口罩成為市民外出的指定動作。有環保團體早前調查發現，逾9成市民使用即棄口罩，估計疫情至今香港市民共消耗20億個即棄口罩，即等同110萬個膠樽，反映即棄口罩已造成嚴重環境問題，建議在疫情持續的情況下，市民可嘗試使用防護性能類同的可重用口罩，又建議政府研究廢棄口罩回收再造工作。

環保團體綠領行動於今年10月13日至31日期間，以網上形式訪問1095名市民，以了解市民於過去一個月就疫情下使用口罩的習慣。調查發現，92%受訪者表示慣常使用即棄口罩，其中56%每周使用7至10個，而使用即棄口罩的主要原因為防護程度較高(81%)、較衞生(81%)和家中有大量存貨(35%)。

另外，有88%受訪者認同及十分認同即棄口罩會破壞環境，亦有68%市民表示支持日後使用可重用口罩；不過，只有30%受訪者指自己了解及十分了解可重用口罩。

團體亦於在坊間搜羅20款可重用口罩，比較它們的過濾能力，當中BFE或PFE超過95%的共有10款，其中8款更達第二級或以上，即過濾能力可高達99%以上。

此外，VFE達95%以上的亦有6款，部分價格每日更低至1港元，如Xpure Anti-Pollution Mask的非更換濾芯口罩，其VFP亦超過99%，可使用200次，平均每日只是0.8港元。

綠領行動高級公共事務主任黃宇深認為，市民對可重用口罩存有誤解，指可重用口罩長遠使用價格更划算，且防護程度亦不遜於即棄口罩。

環團指，三層即棄口罩中有兩層的主要材料為聚丙烯，材料難以分解，對環境影響很大，建議港府應檢視現時市場上可重用口罩的防護規格，列出規格指引，並加入保護環境的要求，制訂融合抗疫需要的使用可重用口罩場合指引；又建議向外國借鏡，透過回收、消毒等工序，將即棄口罩變成原材料，重新製造成面罩、家具和儲物容器等。

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記者：洪芷晴