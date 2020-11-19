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【新冠肺炎】新增12宗確診包括2宗不明源頭　逾20宗初步確診大部分屬本地感染

社會 16:31 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

新增12宗確診包括2宗不明源頭。

本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）出席疫情記者會指出，目前令人愈來愈擔心，12宗確診個案，４宗本地確診個案中有2宗不明源頭本地個案，跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，詳情即睇：【下一頁】

衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生提到今日（19日）另有８宗輸入性個案。

昨日（18日）新增9宗確診個案，3宗涉及本地感染個案，包括一名76歲居沙田愉田苑愉澤閣的的士司機，另有一人涉與早前確診夜更保安員的50歲同事，同於莊士倫敦廣場工作，擔任早更保安員。詳情即睇：【下一頁】

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衞生防護中心收緊停課指引，校長批評資訊混亂令學校及家長無所適從，詳情即睇：【下一頁】

港府修例將酒店旅館納入處所令周五生效，詳情即睇：【下一頁】

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記者：郭家穎

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