【新冠肺炎】新增12宗確診包括2宗不明源頭 逾20宗初步確診大部分屬本地感染
社會 16:31 2020/11/19
本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）出席疫情記者會指出，目前令人愈來愈擔心，12宗確診個案，４宗本地確診個案中有2宗不明源頭本地個案，跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，詳情即睇：【下一頁】
衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生提到今日（19日）另有８宗輸入性個案。
昨日（18日）新增9宗確診個案，3宗涉及本地感染個案，包括一名76歲居沙田愉田苑愉澤閣的的士司機，另有一人涉與早前確診夜更保安員的50歲同事，同於莊士倫敦廣場工作，擔任早更保安員。詳情即睇：【下一頁】
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記者：郭家穎