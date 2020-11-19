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【怪胎】亞洲首部iPhone拍畢全片的電影　以攪笑包裝探討愛情本質【有片】

娛樂 16:08 2020/11/19

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熱門 超市大搜查 防敏 港大藏屍案 自助餐優惠 踩過界II 使徒行者3 兒童健康 劇情預告 烹飪教煮

台灣電影《怪胎》。

「高先台灣三寶」第二擊《怪胎》問鼎第57屆金馬獎6項大獎，包括最佳新導演（廖明毅）、最佳男主角（林柏宏）、最佳女主角（謝欣穎）等。

《怪胎》是亞洲首部用iPhone拍畢全片的電影，因此能擺出傳統大型攝影機難以擺出的機位，分鏡也較容易做出更多變化。

至於男主角林柏宏是從《超級星光大道》選秀出道，2016年憑《六弄咖啡館》首獲金馬最佳男配角，如今再下一城提名金馬最佳男主角。女主角謝欣穎透露自己以沉浸式的演技，強迫自己成為強迫症，來演出陳靜這個角色。如今獲得肯定，努力沒有白費。

電影公司釋出林柏宏洗澡戲份的花絮，大曬健碩身材。林柏宏在花絮中提到，洗澡劇情是想透露角色在最私密的一個狀態，每一場洗澡戲也有它存在的必要。

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攪笑包裝反思愛情本質

《怪胎》講述陳柏青（林柏宏飾）是名嚴重神經性強迫症患者，有非常嚴重的潔癖，非不得已要出門時都是全副武裝；穿防塵衣、戴手套、戴口罩，還會不停的洗手，所以他幾乎沒辦法正常社交生活。在一般人眼中，柏青就是個異於常人的怪胎。

每月的15日唯一一天出門採買的日子，就在某個命運的15日，他遇見了與他「同病相憐」的另一個怪胎陳靜（謝欣穎飾）。

陳靜除跟柏青一樣有嚴重的潔癖外，她的皮膚只要在家以外的地方待上超過四小時就會嚴重過敏，全身長出紅斑。

原本以為自己要永遠孤單活在這世界上的兩人，老天爺讓他們相遇，發展出一塵不染的愛情，彷彿擁有了彼此就不再害怕被世界遺棄。然而這段看似命中註定的關係，卻在柏青的強迫症突然消失後，漸漸的變了調…愛情的承諾，真的能永保新鮮嗎？

《怪胎》以輕鬆攪笑的手法，呈現強迫症患者的愛情世界，更探討愛情的本質：到底一個人自身的條件改變了，愛情還能否維持下去。電影的劇情十分精彩，反轉再反轉，驚喜連連，絕對意想不到下一步發展！（上映日期：11月19日）

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