【愛心老人】退休當醫院義工照顧病嬰15年　「ICU爺爺」無私奉獻帶著愛癌逝

▲ 美國一名86歲老人當義工照顧病嬰15年，近日不敵癌魔病逝。

施比受更有福，義工不問回報，幫助別人的同時或許自己獲益更多。美國有一位8旬老人退休後，選擇到醫院當義工，近15年來一直幫忙照顧患病的嬰兒。老人無私奉獻投入義工工作，可惜他近日不敵癌魔病逝，院方和病童的家長均感到難過及惋惜。

溫柔撫慰ICU患病嬰兒

據英國《每日郵報》報道，86歲的David Deutchma從市場營銷工作退休後，便開始在美國亞特蘭大兒童醫療中心（Children's Healthcare of Atlanta）的兒科和新生兒重症監護病房中擔任義工，他不時溫柔地抱著患病的嬰兒，安撫這些無法與父母在一起的孩子。

2017年，醫院發布了一張David抱著一個小病人的照片後，他擔任義工的故事廣為流傳，觸動了無數人。他隨即變得很受歡迎，以至於家長都會主動來尋找他，因此獲得「ICU爺爺」（ICU Grandpa）的綽號。

▲ David退休後，在美國亞特蘭大兒童醫療中心擔任義工。（圖片來源︰「Children's Healthcare of Atlanta」fb）

David每周去兒童醫療中心兩次，逢周二去兒科加護病房（PICU），抱抱那些沒有父母陪伴的嬰兒，逢周四則去新生兒重症監護病房（NICU）巡視。他過去受訪時曾表示，朋友總會問他在醫院做什麼，他會笑著回應，「我抱著嬰兒被吐了、被撒尿了」，朋友追問他為何還要繼續下去，他回答︰

有些人就是不明白抱著這樣的嬰兒，你會得到某種意想不到的回報。

確診胰腺癌後兩周半離世

去年11月David 85歲時，精力開始愈來愈差，他考慮從義工工作退下來，加上後來出現新冠肺炎疫情，醫院的義工服務暫時擱置。David於10月27日看醫生，翌日即被診斷出患上末期胰腺癌，得悉噩耗僅兩周半，便於上周六（14日）去世。

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David的女兒Lily受訪時，緬懷父親的一生，她指父親熱愛工作，在事業上非常成功，對工作了41年的公司讚口不絕，談論起他在醫院的義工工作亦然。她說義工服務豐富了爸爸的生活︰

爸爸人生最有意義的時間是與病患一起共度，他為自己過著充實的生活而感恩。

她憶述爸爸喜歡抱著嬰兒，帶他們與年紀稍大的孩子們玩耍，知道他為病童的父母和家人帶來安慰。

院方及家長感謝無私付出

在David離世前，醫院員工在他家門外組織了一次汽車遊行，為他和家人打氣，並向充滿愛心的David致敬。在NICU車輛的帶領下，後面跟著近30輛汽車，當中載有醫院員工、多年前被David撫慰過的病人，他們在路上鳴笛及揮手。家長們亦感謝David無私的付出，當中有媽媽寫道：

在過去的6年間，他多次探訪我的兒子Elijah。

在我要去吃飯或洗澡時，他會陪著我的女兒Victoria，並唱歌給她聽。

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責任編輯︰駱秀玲