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【停課指引】133間小學及中學爆發上呼吸道感染　黃加慶：情況進一步惡化或建議收緊社交距離措施

社會 16:42 2020/11/19

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133間小學及中學爆發上呼吸道感染，黃加慶指，情況進一步惡化或建議收緊社交距離措施。

連日有多間小學爆發上呼吸道感染，衞生防護中心宣布收緊停課指引，建議學校在獲得新冠病毒檢測結果前，由安排涉事班別停課3日，擴至全校停面授課最少7日。11月正值不少學校的測考月份，有校長指中心的指示不清晰，詳情即看：【下一頁】

新增12宗確診包括2宗不明源頭　逾20宗初步確診大部分屬本地感染，詳情即看【下一頁】

衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）出席疫情記者會指出，新冠肺炎疫情目前令人愈來愈擔心，今日新增12宗確診個案，當中有2宗不明源頭本地個案，跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，不同的社會層面，他表示如果初步確診個案屬於不明源頭，證明社區仍有傳播鏈擔心疫情急速大反彈，提醒市民要注意，減少非必要的外出以及社交距離，避免疫情達至不可收拾的地步。

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另外同時本港也受學校爆發上呼吸道感染個案影響，近日本地錄得院舍及學校的上呼吸道爆發未有停止，幼稚園及幼兒中心已停面授課，由11月15日至今，逾133間小學及中學出現爆發個案，情況有進一步惡化趨勢，考慮疫情，為出現爆發的個案派樣本樽檢測，昨日開始建議學校停課7日直至有結果，亦不排除進一步建議加強社交距離措施。他提醒家長為子女減少課外活動，避免交叉感染。

此外，衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，上呼吸道感染的爆發不是很嚴重，去年都有，不過沒有今年的情況嚴重。她對今年的爆發感到奇怪，因為大部分人都已經有佩戴口罩，有做足防疫措施，故一開始只建議涉事班別停課3日，惟因時間不足以及牽涉的班別愈來愈多，故昨日決定涉事學校可以全校停面授課最少7日，以便中斷傳播及有更多時間讓當局為學校安排檢測。

她稱，由於數字升得很快，所以有關決定很急，導致溝通不足的情況，又指明白當家長及學校看到有關新聞後會無所適從，故決定之前已安排只是涉事班別停課3日的學校按舊指引做，而其他學校就按新指引，強調有關指引亦需優化，希望大家理解。

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記者：伍瑋瑋

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