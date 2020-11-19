【戀愛假期無限LOOP】創辛丹斯影展最高成交紀錄　時空無限輪迴發現真愛【有片】

▲ 《戀愛假期無限LOOP》

在辛丹斯電影節話題作《戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs），用開心爆笑手法，為觀眾注入歡樂正能量之餘，亦和大家一起探索人生與愛情究竟是甚麼一回事。

為獨立電影而設的辛丹斯電影節（Sundance Film Festival）內，愛情片《戀愛假期無限LOOP》（Palm Springs）引來各地電影發行商的搶購潮；勁創該影展有史以來最高成交紀錄。

影片由《荒唐分局》（Brooklyn Nine-Nine）金球視帝安迪森堡（Andy Samberg）、《黑鏡》（Black Mirror）姬絲汀美莉奧蒂（Cristin Milioti）、《蜘蛛俠》（Spider-Man）金像男星J.K.西蒙斯（J.K. Simmons）演出。

故事講吊兒郎當嘅拉奧（安迪森堡飾）在婚宴當晚遇見伴娘莎娜（姬絲汀美莉奧蒂飾），兩人一拍即合，當打得火熱時，拉奧卻突然中箭。

兩人躲入山窿保命，豈科第二天醒來，時間竟然回到婚宴當天早上。

被困於詭異輪迴時空，拉奧盡情享樂，甚至惡搞其他人；莎娜就嘗試逃離，但無論如何，一覺醒來後時間就會重來！

最後她決定同拉奧一齊活在當下，即使世上只有佢哋先會記得一切。

當兩人愈走愈近，某日，拉奧發現莎娜竟然突然消失，他亦終於知道莎娜堅持要脫離輪迴時空的秘密…（12月10日上映，11月28日起優先場）