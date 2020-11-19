科大畢業生就業能力排名急跌16位　港大理大排名均下跌

▲ 香港科技大學在THE全球大學畢業生就業能力排名位列第26位，按年跌16位。（資料圖片）

英國《泰晤士高等教育》（Times Higher Education，簡稱THE）今日（19日）公布全球大學畢業生就業能力排名2020，本港有4間大學上榜，香港科技大學、香港大學及香港理工大學排名均下跌，其中排名最高的科大，全球位列第26位，按年下跌16位。

THE最新公布的全球大學畢業生就業能力排名，是與法國人力資源公司Emerging合作進行，上榜的250間大學分別來自43個國家，由各地進行全球招聘的任主投票得出。

本港上榜的4間大學，有3間排名均下跌，科大全球排名第26位，比去年排名10位，大幅下跌16位；港大則排名第48位，比由去年第35位下跌13位；理大則由排名第129位，按年微跌4位；唯一排名上升的香港中文大學排名第86位，比去年第87位，微升1位。

至於全球排名首三甲由美國院校囊括，依次分別為加州理工學院、麻省理工學院及哈佛大學，英國劍橋大學及牛津大學緊隨其後，分別排第4位及第5位。亞洲排名最高的大學為日本的東京大學，排名第6位，較去年第7位微升1位；新加坡國立大學位列第9位，比去年第14位躍升5位；北京大學亦排名第17位，微升1位。

科大調查：近8成畢業生當中逾６成至少獲兩個受聘機會

科大回應指，一向視排名為參考，以助了解其表現，並積極培育學生的國際視野和解難能力，引述該校6月公佈的2019年度本科畢業生就業調查顯示，在近8成已就業的受訪畢業生當中，逾6成獲得兩個或以上的受聘機會，其他同學則選擇持續升學或回國。

港大回應表示，一直致力為學生提供優質教育，在教學、研究及知識交流等多方面力求卓越，確信透過實踐未來願景藍圖，致力成為亞洲的世界級大學，將更提升港大在國際間的聲譽。

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記者：馮琪雅