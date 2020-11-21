【TOPick診症室】OL常穿高跟鞋致拇趾外翻可變「爪形趾」　骨科醫生拆解成因及徵狀

▲ 骨科專科醫生楊旭楠拆解拇趾外翻的成因、徵狀及治療方法。

不少女士都有穿高跟鞋的習慣，但原來美麗背後，要付上健康代價，有機會引發痛症，甚至導致拇趾外翻，不但有損外觀，更影響足部功能。TOPick請來骨科專科醫生楊旭楠，拆解拇趾外翻的成因、徵狀及治療方法。

拇趾外翻可遺傳

楊旭楠表示，拇趾外翻是指腳的拇趾和第一蹠骨關節之間出現變形的情況。拇趾外翻成因可分為先天和後天因素。先天因素包括遺傳，即家族有拇趾外翻病史，後天因素則與不良習慣、運動、受傷有關。

拇趾外翻的患者以女性居多，長期穿高跟鞋或尖頭鞋是其中一個重要元兇。他解釋，由於高跟鞋鞋頭較窄、鞋跟高，腳趾長時間受到外力擠壓，容易出現拇趾外翻，令腳趾疼痛，亦會導致骨骼變形，嚴重可令患者寸步難行。

▲ 拇趾和第一蹠骨關節變形。（受訪者提供圖片）

徵狀及潛在足部問題

拇趾外翻最明顯的病徵包括腳趾變形及出現痛症，同時亦有機會引發其他足部問題：

1.拇囊腫

拇趾外翻會令波子骨發大，波子骨和鞋緣的位置出現摩擦，會形成「拇囊腫」，該位置一旦紅腫，就會出現痛症。

2.厚繭

大部分病人出現拇趾外翻後，會失去拇趾的承托力，走路時所腳掌所承受的壓力會轉嫁至第二或第三蹠骨的位置，可導致出現紅腫熱痛的情況，或形成厚繭。

3.爪形腳趾

當拇趾外翻、向外移後，其他腳趾的空間相對會減少，當腳趾長期受到擠壓，有機會變形，形成爪形腳趾。

楊旭楠提醒，若病人出現腳掌痛，或波子骨出現腫脹、痛症，就應盡早求醫接受檢查。

拇趾外翻治療方法

症狀輕微的病人，透過改穿有足夠承托力的運動鞋、進行腳步肌肉訓練、使用矯具等，部分症狀會有明顯改善，至於較嚴重的患者，則要接受手術。

楊旭楠補充，市面上出售的矯具五花八門，其實依照病人嚴重程度的不同，所需的矯具都有所分別，故建議患者先向醫生諮詢意見，再選擇一個合適的矯具。

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記者：沈佩珊