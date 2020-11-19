【窮小子】唱作人洪嘉豪MV憑歌寄意　Supergirls陳穎欣演繹小情侶辛酸

▲ Supergirls的Yanny陳穎欣擔任MV女主角。

唱作歌手洪嘉豪剛推出今年第4首單曲《窮小子》，這首抒情作品用一個愛情故事講出「人窮不能志短」這個道理。洪嘉豪特別邀來Supergirls的Yanny陳穎欣擔任MV女主角。

《窮小子》繼續由洪嘉豪（Kaho）親自作曲，陳詠謙歌詞苦澀中帶甜密，寫出了很多男生內心的掙扎和矛盾。

錄音過程中，與監製周錫漢反覆研究，找出一個和以往唱法不同、而又較適合這首歌的演繹方法。希望樂迷能感受到努力卻不被賞識的不忿，同時又帶來兩人同甘共苦的甜蜜。

▲ MV拍出情侶日常小浪漫。

Supergirls的Yanny陳穎欣跟嘉豪早在電台的廣播劇《Last Seen》中扮演情侶劉子源和馬利欣，MV中，嘉豪飾演身兼兩職的窮小子，一邊做設計師工作，另一邊在飲品店當飲品沖調員幫補。

當中不少片段看見嘉豪默默耕耘希望有一天捱出頭來，帶對方去最遠的地方。其中一幕嘉豪特意去壽司店購買半價壽司，女友Yanny但沒有嫌棄，更不斷在他身邊支持鼓勵。不少男生看畢均留言說被感動落淚，道出了不少窮小子的心聲。

嘉豪表示今次跟Yanny拍攝MV十分好玩，很多甜蜜鏡頭下，其實大家在談一些無聊笑話，令在場拍攝人員也忍不住笑。拍攝過程在一片歡樂氣氛下完成，唯一的小遺憾是，原定要上飛鵝山上拍攝俯瞰香港的畫面，然後跟女友承諾要帶她到最遠的地方，可惜當晚非常大霧，最後要更改地點拍攝。