【寄養家長】無血緣媽媽22年照顧40童　難忘湊兔唇女孩5年捱過兩次手術

▲ 彭太湊過的孩子當中，最難忘的是照顧過5年的兔唇女孩。

親情可以沒有血緣限制，擔任寄養父母22年的彭太彭生，照顧過逾40名兒童，給予無依孩子一個溫暖的家，直至他們被領養或重返原生家庭。過去8年，彭太沒有放過一天假，把所有時間投放在孩子身上，聽到孩子的一聲「媽媽」，彭太覺得一切辛苦都是值得。

55歲的彭太與62歲丈夫，育有兩名分別33歲和26歲的兒子。彭太憶述，在細仔3歲上幼稚園後，見到幼稚園的寄養家庭宣傳單張，心想可以照顧有需要的孩子，亦可與兒子作伴。與丈夫商量後，兩夫婦決定當上寄養家長，一做就是22年。

▲ 彭生彭太22年來，照顧過40名無依兒童。（馮漢柱攝）

難忘照顧兔唇B女

最令彭太印象深刻的，是一名照顧過5年的兔唇女孩。由於親生父母年輕，無能力照顧孩子，B女1個月大時，由香港國際社會服務社安排到彭家寄養。最初彭太都有猶豫，因她對兔唇毫無認識，但在細仔鼓勵下決定一試。

女孩體弱多病，經常傷風感冒；喝奶亦有困難，需要用兔唇專用奶嘴，且要少量多餐，幾乎每小時都要餵一次，一直餵到2歲。女孩在3歲前經歷了兩次大手術，補唇和裂顎修補。彭太坦言，在手術室外相當煎熬，特別是手術超時未完成，就更加擔心，慶幸最終順利完成，彭太也放下心頭大石。

心痛孩子手術後皮包骨

住院4天後女孩出院，由於疼痛無法進食，彭太為她洗澡時發現她皮包骨，相當心疼。回家後，亦只能以針筒逐少逐少地餵食，助她慢慢長肉。彭太每周都要帶女孩去覆診，做物理治療、言語治療等，忙碌地往返醫院。

彭太無微不至的照顧，令女孩把她當成親生母親，1歲開始說話後，就叫著「媽媽、媽媽」。經歷苦難的女孩，因為沒有安全感，每晚都需要彭太陪在身旁方可安睡。

我常笑說這個女是「攬大」的，她用我的手臂當枕頭，後來我都患上肩周炎。

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預備孩子接受領養

女孩的生母在她2歲左右簽紙放棄撫養權，社工安排她配對領養家庭。直至5歲時，成功配對一對美國夫婦，彭太要預備女孩接受新生活，帶她見心理學家，透過遊戲治療讓她了解自己的情況，播放養父母的影片，並讓養父母帶女孩出外遊玩、過夜，助她逐步適應。

阿女有問我為何不要她，我只能解釋，我已年老，需要找較年輕的父母來照顧她。後來見她與新家庭相處得很好，每次出街後都說很開心。

在女孩往美國前，她把自己的公仔、衣服如家珍般送給彭太一家，彭太亦珍而重之地收在膠箱內，有時拿出來翻看。彭太坦言，雖然有心理準備，但從不習慣離別，

難過一定會有，不過知道孩子找到能安定下來的家，也替他們高興。

除了彭太，任職物業管理的彭先生，和兩名已出外工作的兒子，也非常疼愛這些寄養孩子，協助清潔、接送上下課、帶孩子出外遊玩等，給孩子愉快的家庭生活。過去8年，彭太沒有放過一天假，更遑論出國旅行，

如果犧牲自己時間，能給予孩子愛也是值得。小朋友很簡單，只要一對擁抱他們的手臂已經足夠。

至今，彭太仍與不少寄養過的孩子保持聯絡，包括已往美國4年的兔唇女孩，兩人不時書信往來，節日時彭太亦會寄禮物給她；還有一名當年只有小一、如今已18歲的男生，也不時來電問候，新年亦會拜年等。彭太希望，有更多有心家長加入寄養家庭，只要打開家門，就能幫助到更多有需要的小孩。

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記者：林愛娜