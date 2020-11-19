人力顧問調查料明年白領僱員平均加薪3%　扣除通脹加0.6%　25%公司將凍薪

▲ ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，僱員明年薪酬增長反彈，證明僱主對復甦前景持謹慎樂觀態度。（經濟日報記者攝）

本港經濟受新冠肺炎疫情衝擊，勞動市場同受影響，失業率已累升至6.4%。不過，有人力顧問調查認為白領僱員薪酬有望在明年獲增長，平均加薪3%，計及通脹後實質增長0.6%，認為僱主持審慎樂觀態度；惟另有25%企業表明會凍薪，顧問料有關企業在今年初已經加薪。

ECA International在今年8至9月期間進行調查，訪問全球逾370間企業在2020年的實際加薪幅度及2021年展望，當中本港有120間企業參與，包括100名以上僱員的中、大型企業及跨國企業。

調查結果顯示，2020年本港白領僱員的加薪幅度僅2.1%，較2019年的薪酬增幅4%少近一半，亦有近4成企業凍薪。各行業的表現相距甚大，當中以運輸、物流和零售行業最差，錄得零薪酬加幅，而科技行業則有3%加薪。

展望2021年，各企業預料將加薪3%，扣除2.4%通脹率後，料實質薪酬增長有0.6%，將是亞太區中最低。另外，表明會凍薪的企業則有25%。

ECA International亞洲區域總監關禮廉表示，僱員明年薪酬增長反彈，證明僱主對復甦前景持謹慎樂觀態度；而表明明年會凍薪的企業，關禮廉估計有關企業已在今年初疫情未爆發前加薪，故明年未有調整。他又指，僱員加薪幅度將視乎本港經濟復甦情況，包括疫苗何時在全球發放，及疫苗面世後對於全球放鬆入境限制的信心，亦視乎本港與鄰近地方旅遊氣泡和人員交流的情況。

他稱，參考2008年金融海嘯時，本港僱員加薪幅度需時4年才回復至危機前水平，估計今次同樣不會出現V型反彈，需時2至4年僱員加薪幅度才回復至疫情前4%的水平。

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記者：徐紹軒