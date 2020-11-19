【新冠疫苗】牛津疫苗對較年長群組產生強大免疫反應　99%人士現中和抗體反應

▲ 牛津疫苗對60及70歲群組產生強大免疫反應。

最近相繼傳出新冠疫苗好消息，牛津疫苗指疫苗對60、70歲群組的老年人有強烈的免疫反應，相信疫苗可保護這班最易感染新冠病毒的年齡層。

據《BBC》報道，研究人員指基於已在《刺針》發表的第2階段數據，從560名成人志願者得出的研究結果是令人鼓舞的。研究團隊正探討疫苗能否有效阻止人體受病毒感染，預計幾個星期內有初步結果。

目前，輝瑞藥廠、俄羅斯Sputnik V及Moderna均發表第3階段的良好初步數據，其中一種更指對65歲以上人士有94%保護效果。

開發新冠疫苗的最大挑戰，是讓疫苗在所有年齡層，都能觸發抵抗這種病毒的能力。當中，因為老年人的免疫系統較弱，一般意味疫苗的效果在老年人身上會比年輕人差。

不過牛津的數據則反映這不再是問題。因為數據指，疫苗對56至69歲，及70歲以上人士的免疫反應，與18至55歲的成年人差不多。

研究人員Dr Maheshi Ramasamy表示，「非常高興疫苗不單可用於年老人，更能產生與年輕人差不多的免疫反應。」

據了解，接受第2劑注射後的2星期，超過99%參加者（包括所有年齡層）產生中和抗體反應。T細胞的反應，在接受第一劑後的2星期達到頂峰。

同場加映，營養師推薦保護上呼吸道食物及日常活動感染風險：

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康 立即查看：bit.ly/2UJP4dx

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：bit.ly/3bebLM2

責任編輯：楊宛茜