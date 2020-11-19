【新冠肺炎】新增逾20宗初步確診 涉的士司機、保安、紮鐵工人及staycation人士
社會 16:51 2020/11/19
本港新冠肺炎疫情持續，衞生防護中心總監黃加慶今日（19日）出席疫情記者會指出，目前令人愈來愈擔心，12宗確診個案，４宗本地確診個案中有2宗不明源頭本地個案，跟進逾20宗初步確診個案，大部分屬於本地個案，來自不同地區，詳情即睇：【下一頁】
衞生署警告疫情或急速大反彈，詳情即睇：【下一頁】
衞生防護中心傳染病處主任張竹君醫生指部分初步確診個案如下，
- 73歲男士，與家人37歲男士住荃灣屯門山景邨景安樓，因同時有病徵故一起求醫，37歲男家人為特殊學習需要人士每日需到復康會良景成人訓練中心，有其他學員7位學員一起學習需要送到檢疫中心，因為有特殊需要，所以其家人有機會要陪同一起到中心，另外曾與他們接觸的職員也需要檢疫。非同房人士亦會派樣本瓶，中心需要停運一段時間。
- 27歲男士，於那何文田邨與家人居住為紮鐵工人，於元朗鐵路南站地盤，有12位同小組同事，換衫時會一起，眾人會一起送到檢疫中心，地盤亦有超過100位同事會安排檢測。他於11月7日曾與幾位朋友到Olympia Hong Kong Hotel 舉行生日派對，11月15日發病。
- 31歲男外籍人士，住銅鑼灣道，自1月在港逗留至今，有兩位朋友和他有接觸。
- 61歲女士，住河畔花園，於沙田翠華花園C座做早更保安，平日活動除了上班下班也沒有其他活動，15號曾與家人到沙田中央廣場八月花進餐。其73歲男家人亦初步陽性。
- 兩位為家庭主婦暫時沒有特別高危因素，一位住在旺角通菜街利民大廈；另外一位住寶馬山花園一座。
- 63歲男士，為日更的士司機，曾經與兩位夜間及一位替更司機共用的士，車牌為KB4484。其與家人同住將軍澳寶林邨寶泰樓。
65歲退休婦感染源頭不明，詳情即睇：【下一頁】
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記者：郭家穎