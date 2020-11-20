【減肥大作戰】2年由220磅激減110磅變運動型美女　韓國YouTuber從厭食症悟出健康瘦身飲食法【附5招減肥秘訣】

▲ 韓國Youtuber於2年間由220磅激減110磅。

減肥並非只靠節食！韓國知名YouTuber Jini日前就拍攝影片分享自己的減肥方法。不說不知，目前身體窈窕的Jini以前可是220磅的胖女孩。她經過2年時間節食減肥，當中因錯誤的減肥觀念更一度令她患上厭食症。後來她悟出健康健肥的真諦，並希望分享給大眾。

Jini表示，小時候會去游水和滑冰，每次做完運動，都會進食大量食物，例如公仔麵、熱狗等，飲食習慣一直很糟糕。長大開始讀書時，她停止運動，整天坐著讀書，但飲食沒有任何改變，結果體重急升，達到100公斤（220磅）。

她表示，中途也試過很多方法節食減肥，但往往只有3分鐘熱度，缺乏恆心，漸漸因屢次減肥失敗而失去自信。

當時的心態是：就這樣吧，就這樣永遠生活下去吧，我就是喜歡吃。

有時又像很多人一樣，覺得看了做運動的影片，就等於自己做了運動。不過，她漸漸發覺這樣的行為很愚蠢，於是決心減肥。

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瘋狂減肥及運動結果導致厭食症

Jini分享最初的減肥法，但強調不建議大家跟隨，因為她後來因而患上厭食症。

頭3個月她減了50多磅左右。她一日食3餐，食韓國菜，用糙米代替白米，亦進食高蛋白質、高纖食物。早餐會混合豆漿、Muesli（燕麥）及急凍藍莓食用。午餐正常但份量減少，晚餐食沙律。

另外，她嚴格限制自己不再食零食和宵夜。後來因上學又停止節食，放長假時又開始節食，斷斷續續地減肥。

運動方面，當頭3個月成功減了50多磅時，她便開始瘋了地想做運動減肥。她一星期6、7日運動，其中3次為帶氧運動，每次最少1小時。如果沒有做運動，就會走路1小時。

我相信運動令我的身型更加窈窕。要知道對於極肥的人來說，這個運動量是不容易的。

不過，她坦言這樣的運動很苦悶，只能一直靠意志，強逼自己做。結果這樣的減肥法雖然令她2年減了110磅，但也令她患上厭食症。

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從厭食症悟出正確、健康的減肥法

當知道自己患上厭食症後，Jini改變自己的飲食計劃。除了早餐轉食蛋白奶昔、晚餐食蛋白質麥片（protein granola）外，她不再嚴格限制自己的飲食，反而選擇午餐時食任何喜歡的食物，但份量需要減半。零食也會吃，但同樣限制份量。

請一定要保持這個比例，直到現在我仍繼續保持。大家一定要吃自己想吃的食物，但份量一定要有限制，蛋白質也是必需的。不要灰心。

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運動方面，她為了補償自己，決定暫停，直至找到自己喜愛的運動為止，最後她選擇跳鋼管舞，空中瑜伽、健身等。

建議大家要找能享受的運動做，例如跳舞，室內腳踏車等。不需要理是什麼運動，只需要找喜歡的，然後一直做就可以。經常有人問我什麼運動最有效，什麼運動可以減肚腩……我覺得都不重要。重要是你長久、持續地做運動。

故此，她總結出5項減肥的重點：

1. 不要磅重

Jini指即使身型改變了，體重也可以沒有變化，因為肌肉有重量。萬一自己改變飲食、做了運動、生活習慣，卻在磅重時沒發現任何變化，很多時都會「瘋了」。

我建議不要磅重，不要給自己壓力。很多人會問，那怎樣才知道自己的進度？事實上你是知道自己做得好不好的，請相信自己的感覺。

2. 每日飲2公升水

Jini指這是最基本、最有效的方法。飲水有3個好處：

促進新陳代謝

排走體內廢物

可減少虛假食慾、不再食零食

我已經調節飲食達6年，每日都會飲2公升水。

她表示很多人減肥時不食甜品和零食，卻忽略了飲品，例如雲呢拿拿鐵，朱古力奶等。所以如果飲水，一方面可取代甜飲，二來又可以飽肚，減少虛假食慾。

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3. 其中1餐吃任何你想吃的，但份量要減少

Jini表示知道很多人減肥都會有「Cheating Day」，但Cheating Day很容易變成「暴食Day」。暴食後又需要2至3日時間去復原，節食時又會想到「Cheating Day」，屬於惡性循環，也導致很容易在那天暴食。

故她建議大家每日照常進食喜愛的食物，但份量減少：「吃自己喜歡的，不要過度壓抑自己」。

4. 食乳酸及維他命

初次節食，Jini明白大家或只會注意減磅而忽略飲食要均衡，如碳水化合物、蛋白質、脂肪。她自己也一樣，曾因營養不足而生病。

初次節食減肥或難平均吸收營養，所以假如缺乏某種營養，就要食營養補充品，如維他命。乳酸亦有助腸道健康。」

5. 保持運動

Jini建議要保持運動的習慣，不論做什麼運動，只要每日做30分鐘便可。她本人試過各種運動後，覺得重量訓練weight training最適合自己，間中也會做帶氧運動，如覺得自己體態不好，就會做普拉提。

但她明白這些運動都要錢，所以如果無錢無時間，就建議每日做30分鐘運動。如進度良好，更可增長至1小時，或試更難的運動。

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責任編輯：楊宛茜