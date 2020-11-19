【暖心兄弟】9歲與7歲兒子入產房迎接B女　幫忙剪臍帶貼心照顧產後媽媽

▲ 美國有9歲及7歲兩兄弟，成為媽媽的小小陪產員。

媽媽生仔十級痛，在分娩的過程中，有丈夫會選擇陪產，給太太支持。美國一名媽媽育有兩兒，兒子知道媽媽懷有第3胎時，決定要陪產迎接妹妹。兩位哥哥雖然分別只有9歲及7歲，但做好準備，成為小小陪產員，並上了一堂震撼的生命教育課。

9歲與7歲兒子陪產

綜合外媒報道，美國俄亥俄州有名媽媽Hollie Lau於去年5月16日誕下第3胎，當時產房有多名家人陪著她，包括9歲Charlie與7歲Hank兩兒子，他們一起迎接妹妹Robin。Robin健康地出世，重6磅8安士。

▲ 媽媽陣痛很厲害，兒子在旁安撫媽媽。（圖片︰thelavenderdoula IG）

回想Hollie懷上第3胎時，一家人都很開心，兩兒子更主動提出入產房陪伴媽媽，要第一時間見證妹妹的來臨。Hollie跟丈夫Bryan答應兒子的請求。

可是，產婦分娩的過程未必人人都能承受，預計會見媽媽痛到大叫大嚷，胎兒血淋淋並連著臍帶出世等情景，對於2名不到10歲的男孩來說，是震撼的生命教育。故此，爸媽要兒子先參加產前班，讓Charlie和Hank看了不少嬰兒生世的影片，要他們知道分娩正常程序和做好心理準備。

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兒子為B女剪臍帶

去年5月中，Hollie如期做產前檢查，怎料發現胎兒心跳減慢，立即到醫院作緊急分娩，直到凌晨時，Hollie出現宮縮作動，馬上要長輩叫Charlie和Hank起床來醫院。Hollie母親表示是有史以來最快叫到這兩名孩子起床，他們很興奮期待，馬上準備好，希望盡快到媽媽身邊。

兩兄弟貼心地化身照顧者，在媽媽身旁鼓勵她。爸媽當時有擔心兒子或會覺得分娩過程血腥，擔憂他們會恐懼不安。可是兩兒子選擇全程待著，握著媽媽手。大兒子Charlie更為BB女剪臍帶，雖然他展露出惶恐的神情，但最終成功剪臍帶。產後，兒子們留在病房照顧媽媽，幫她蓋被子、梳頭髮、攬抱媽媽等。媽媽感受至深︰

兒子握住我的手，幫助丈夫向我的背部施壓助產，參與了我最艱苦的生仔過程，給了我力量。兒子看到生育過程，感到生命的可貴！

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責任編輯︰王明芳