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【新冠肺炎】醫管局：未來一周17間門診及健康中心　陸續設深喉樣本包自動派發機

社會 17:12 2020/11/19

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劉家獻（右）出席疫情記者會。（曾耀輝攝）

本港今日（19日）新增12宗新冠肺炎確診個案，當中4宗屬本地感染，有2人感染源頭不明。醫管局總行政經理劉家獻於疫情記者會稱，明天（20日）起的未來一星期，醫管局將擴展至17間普通科門診及「北大嶼山社區健康中心」，加設深喉唾液樣本收集包自動派發機。

深喉唾液樣本收集包設新派發安排，早前醫管局已於3間門診，設深喉唾液樣本收集包自動派發機，經一段時間試行後，指效果理想，明天（20日）起的一個星期內，會陸續增設14部自動派發機，其中一部機器將安裝於「北大嶼山社區健康中心」，其餘機器則在13間以人手派發樣本包的普通科門診。劉稱，全港派發樣本收集包的地點，會增加至47個。

今日12宗確診個案詳情即睇：【下一頁】

劉家獻稱，截至今早9時，過去24小時醫管局錄得呈報個案34宗，再多9名確診病人康復出院。109名確診病人仍在19間醫院留醫，當中8人命危，2人嚴重，其他病人情況穩定。醫管局已開設1,077張負壓病床，使用率62%；負壓病房594間，使用率69%。

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記者：吳卓峰

 

 

 

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