經民聯倡大灣區建青年城　港府資助港青當地樓價五折置業

▲ 經民聯提出十大建議，包括建「香港青年城」，資助香港青年購買自用。（林曉君攝）

粵港澳大灣區建設為國家發展戰略。經民聯今日提出十大建議，助香港青年到大灣區學習、就業及生活，建議包括爭取由香港出資、內地供土地方式，建造「香港青年城」，由港府向港青提供置業資助，以當地樓價一半的折扣，購買自用單位。

此外，經民聯又提倡，放寬置業按揭限制，讓港青享有與內地居民同等的待遇，政府亦可與內地金融部門商討，由本地銀行為有意購買大灣區物業的人士，提供本地按揭服務。

為助青年就業，經民聯倡議，粵港兩地政府共同推出升級版「大灣區青年實習計劃」，為青年提供實習崗位、交通及住宿津貼，並邀請內地知名企業合作，如騰訊、阿里巴巴，提供更多實習崗位，又向廣東省及各市政府，爭取短期實習機會。

經民聯認為，可參考金融服務業創職位計劃，設立「大灣區創職位計劃」，為在大灣區開設公司、廠房等港企僱主，提供僱員薪金津貼，用以聘請畢業期3年內的香港畢業生，為期12個月。此外，港府應向爭取中央支持，容許更多香港高校，於大灣區城市設校，並適度放寛港人到內地升學政策、優化姊妹學校計劃等。

經民聯主席盧偉國形容，相關建議不是憑空想像，而是透過長期的溝通，強調是實質可行。

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記者：林曉君