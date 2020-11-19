防止虐待兒童會接144宗疑虐兒個案　有個案遭虐待10年曾被躁父箍頸

▲ 防止虐待兒童會在2019/20年度接到144宗為懷疑虐兒個案。（蘇文軒攝）

防止虐待兒童會公布，2019/20年度錄得144宗懷疑虐兒個案，較去年的211宗少。雖然數字趨跌，但機構憂慮是在疫情下停課及外展活動暫停，或有個案未能及時發現。

有個案遭父母身體虐待10年，因家醜不出外傳的觀念而啞忍，直至一次被躁父箍頸，感到有死亡威脅而向機構求助。

防止虐待兒童會在2019/20年度共接到1,142宗熱線舉報及諮詢服務，當中144宗，約13%為懷疑虐兒個案，涉及174名兒童，19人為0至2歲，50人介乎3至5歲，38人為6至8歲，16人是9至11歲。其中64宗為身體虐待佔44%，涉及性侵犯有23宗，佔23%。

個案涉及165名懷疑施虐者，108名為家庭成員佔66%，當中45名為母親，25名為父親，22名涉及父母二人，其餘為祖父母及兄弟等。

防止虐待兒童會服務經理李如寶表示，接到有個案被身體虐待近10年。該名現就讀中學的個案，自小學開始便遭疑有情緒問題的父親虐打，但因成長過程被灌輸「家醜不出外傳」的觀念而一直啞忍。直至一次因事引起父親不滿，被父親箍頸至有痕，感到生命受威脅而向機構求助。

李如寶指，體罰經常被誤以為是管教方法，通常伴隨着羞辱言詞，對兒童成長構成負面心理影響，建議當局向危機群組提供支援服務，如貧困、單親家庭等，以及設立防止對兒童心理虐待法例等。

此外，不少家庭反映在疫情期間因學校停課，家長及子女長時間留家促使衝突加劇，機構指收到的查詢有上升趨勢，亦憂慮會衍生虐待個案但未能及時揭發，建議家長協助子女處理情緒及壓力，家長本身亦要顧及情緒，尋找紓緩壓力的方法。

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記者：蘇文軒